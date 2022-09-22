В Краснодаре обсудили тренды автомобильной индустрии

На протяжении всего дня ведущие эксперты отрасли разбирали тренды авторынка, обсуждали тенденции и особенности автоиндустрии юга и делились опытом продаж. В числе спикеров — аналитики, менеджеры продуктов и руководители по работе с ключевыми клиентами Авито Авто, представители «Автотеки», «Макспостера», «Максимум», «Оками», «Харабы», CallTouch, EXPOCAR, а также дилерские центры.

Как отметил руководитель направления по работе с ключевыми клиентами Авито Авто Роман Титаренко, платформа сегодня является одним из ключевых каналов для продаж автомобилей в Южном федеральном округе.

«В этом году Авито исполнилось 15 лет. За это время мы прошли путь от небольшого стартапа до ведущей IT-компании в стране. Месячная аудитория составляет 59,7 млн человек — это больше трети населения России. Вертикаль Авто не отстает: согласно опросу АВТОСТАТ 2022-го года, мы — платформа номер один в стране. Сейчас на Авито размещено более 730 тыс. объявлений о продаже легковых автомобилей. В раздел «Авто» заходит около 55% посетителей Авито — примерно 23,8 млн человек в месяц», — подчеркнул эксперт.

Старший аналитик Авито Авто Алексей Ткачук рассказал о ключевых трендах, определяющих портрет автомобильного рынка в ЮФО и поделился рекомендациями по повышению эффективности бизнеса.

Так, на местном рынке в августе 2022 года 90% представленных на Авито Авто автомобилей с пробегом попадали в ценовой сегмент до 2 млн рублей, более 40% — до 500 тыс. рублей. Среди регионов ЮФО Краснодарский край стал лидером по объему предложений новых автомобилей. За последний летний месяц на платформе разместили на 78% больше объявлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди предложений преобладают корейские бренды — общая доля составила 31%. На втором месте японские марки (23%). Наращивают долю рынка китайские бренды (16% в сегменте). Лидируют автомобили марки Chery, но Haval и Geely постепенно сокращают разрыв.

Что касается потребительского поведения, то в августе более 70% предложения автомобилей на Авито Авто пришлось на объявления от частных продавцов. При этом 80% автомобилей, купленных у дилеров в ЮФО, впоследствии повторно перепродаются там же новыми владельцами, причем чаще всего — в Краснодарском крае и Ростовской области.

Растет количество активных объявлений в сегменте автомобилей с пробегом — в августе их разместили 140 тыс. Для быстрой продажи автомобиля в условиях такой конкуренции за внимание покупателя полезно использовать инструменты дополнительного продвижения.

На Авито Авто автодилеры из ЮФО продают автомобили не только в рамках домашнего региона. Они также привлекают покупателей из других точек России. Согласно статистике платформы, в августе 17% звонков потенциальных покупателей дилерам поступили из Москвы и Московской области, 7% — из Санкт-Петербурга. Продавцы, готовые осуществить доставку автомобиля, получают преимущество.