Порт отписки. Иностранные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

19 зарубежных круизных судов разорвали контракты с морпортом Сочи

С начала спецоперации 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу порта Юрия Владимирова. Из-за этого курортная гавань потеряла значительную часть дохода.

Уход круизных судов создал ряд проблем по содержанию инфраструктуры порта. Владимиров отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих по большей части из Европы, составляли внушительную часть дохода порта.

Ранее Юга.ру писали, что из Сочи в Турцию продолжит ходить безвизовый круизный лайнер Astoria Grande. На 2023 год запланировано 26 рейсов. На сайте круиза билеты для покупки доступны, об отмене рейсов информации нет.

путешествия Сочи Судоходство Украина

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Порт отписки. Иностранные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи
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