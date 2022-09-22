Порт отписки. Иностранные круизные суда отказались от контрактов с портом Сочи
19 зарубежных круизных судов разорвали контракты с морпортом Сочи
С начала спецоперации 19 иностранных круизных судов отказались от контрактов с портом Сочи, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на главу порта Юрия Владимирова. Из-за этого курортная гавань потеряла значительную часть дохода.
Уход круизных судов создал ряд проблем по содержанию инфраструктуры порта. Владимиров отметил, что контракты с компаниями международных круизов, курсирующих по большей части из Европы, составляли внушительную часть дохода порта.
Ранее Юга.ру писали, что из Сочи в Турцию продолжит ходить безвизовый круизный лайнер Astoria Grande. На 2023 год запланировано 26 рейсов. На сайте круиза билеты для покупки доступны, об отмене рейсов информации нет.
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