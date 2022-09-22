РНКБ выдал около 5 млрд рублей кредитов предпринимателям в рамках зонтичного механизма предоставления поручительств Корпорации МСП

За год РНКБ выдал 1 тыс. 956 кредитов предпринимателям в рамках зонтичного механизма предоставления поручительств Корпорации МСП объёмом около 5 млрд рублей

С начала 2022-го — около 3,1 млрд рублей. Сумма поручительств КМСП составила 1,55 млрд рублей.

В рамках данного механизма банк запустил оформление экспресс-кредитов под поручительство КМСП — 88% от их общего числа выданы с помощью программы экспресс-кредитования РНКБ с минимальным сроком оформления и пакетом документов. Чаще всего кредиты в рамках проекта с КМСП банк выдавал бизнесменам из Крыма, Краснодарского края и Московской области.

Благодаря новому механизму взаимодействия банка и Корпорации МСП клиенты могут быстро получить кредит под поручительство КМСП при недостаточном залоговом обеспечении. Оно обеспечивает до 50% от суммы.

Сегодня РНКБ — единственный банк в Крыму, который принимает участие в данном проекте. При этом участниками механизма числятся всего 13 банков в России.

В рамках совместного проекта РНКБ и КМСП поручительства предоставляются предпринимателям в соответствии с утвержденными параметрами и условиями без обращения в Корпорацию МСП. Фактически возможность оформления поручительства встроена в условия существующих кредитных продуктов. Благодаря этому существенно ускоряется процесс и сокращается срок выдачи средств, при этом комиссия с клиента не взимается.