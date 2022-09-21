В Краснодарском крае сотрудник ГИБДД брал взятки, пока замещал своего начальника

В Апшеронском районе осудили замначальника ОГИБДД за взятку и назначили ему 4 года колонии

По данным следствия, в апреле 2019 года 38-летний заместитель начальника отдела ОГИБДД по Апшеронскому району замещал своего начальника. В это время к мужчине обратился директор транспортной компании с вопросом проезда автомобилей предприятия с инертными материалами через пост автоматизированной системы весового контроля.

Тогда исполняющий обязанности начальника попросил у директора компании 100 тыс. рублей. За эти деньги он обещал организовать беспрепятственный проезд. В начале мая представитель организации встретился с полицейским на заправке и передал деньги, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Позже о случившемся узнали во время расследования другого дела. Сотрудника ГИБДД задержали и завели на него уголовное дело по ч.3 ст.290 УК РФ (Получении взятки в виде денег за незаконные действия). Горячеключевской городской суд вынес мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Также ему запретили занимать должности на госслужбе на три года, сообщили в пресс-службе краевого суда.

Как писали Юга.ру, в Успенском районе бывший заместитель прокурора получил 7 лет тюрьмы за вымогательство 250 тыс. рублей у директора местного «Водоканала».