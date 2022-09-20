Под Краснодаром нашли тело женщины, которая после ДТП бросила ребёнка и голая сбежала с места происшествия

На трассе М-4 «Дон» обнаружили тело женщины, которая месяц назад устроила лобовое ДТП и сбежала

Тело 43-летней женщины нашли на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром. Её муж больше месяца участвовал в поисках. Предварительно, причиной смерти стало обезвоживание, сообщил телеграм-канал Kub Mash.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали Юга.ру, что по факту случившегося в территориальном СК начали доследственную проверку. Следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ДТП произошло 15 августа на 1332 км трассы М-4 «Дон» между поселками Лорис и Знаменский. Виновница ДТП ехала за рулём Skoda Yeti и врезалась в ВАЗ-21124. В результате столкновения пострадали трёхлетний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка ВАЗа.