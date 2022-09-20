Под Краснодаром нашли тело женщины, которая после ДТП бросила ребёнка и голая сбежала с места происшествия

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На трассе М-4 «Дон» обнаружили тело женщины, которая месяц назад устроила лобовое ДТП и сбежала

Тело 43-летней женщины нашли на трассе М-4 «Дон» под Краснодаром. Её муж больше месяца участвовал в поисках. Предварительно, причиной смерти стало обезвоживание, сообщил телеграм-канал Kub Mash.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю рассказали Юга.ру, что по факту случившегося в территориальном СК начали доследственную проверку. Следователь проводит необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ДТП произошло 15 августа на 1332 км трассы М-4 «Дон» между поселками Лорис и Знаменский. Виновница ДТП ехала за рулём Skoda Yeti и врезалась в ВАЗ-21124. В результате столкновения пострадали трёхлетний пассажир иномарки и 24-летняя пассажирка ВАЗа. 

Как писали Юга.ру, 18 сентября в Кавказском районе столкнулись и загорелись два легковых автомобиля. Погибли три человека

Краснодар Следственный комитет смерть

Новости

В Чёрном море прошел шторм. В Геленджике после непогоды пришлось чистить пляжи от водорослей
В Москве выступят творческие коллективы Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии
Через Краснодарский край и Адыгею пройдёт кругосветная экспедиция
Крым заявил о готовности открыть избирательные участки во время референдумов. ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области могут войти в состав РФ
«Речь идёт о войне». Депутат из Сочи призвал к мобилизации, в УК вводят понятие «военное положение»
Под Краснодаром нашли тело женщины, которая после ДТП бросила ребёнка и голая сбежала с места происшествия

Лента новостей

«Речь идёт о войне»
Сегодня, 15:12
«Речь идёт о войне»
Депутат из Сочи призвал к мобилизации, в УК вводят понятие «военное положение»
«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур»
Сегодня, 11:30
«Нельзя прийти в агентство и сказать: ребята, я в коляске, организуйте мне тур»
Как парализованный сочинец развивает туризм для людей с инвалидностью
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Вчера, 14:50
Суфлёры, доступная среда и контроль CO2
Рассказываем, как выглядят и работают «умные» офисы ВТБ

Реклама на сайте