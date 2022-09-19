В Краснодарском крае 62-летняя туристка сорвалась с обрыва
В посёлке Мезмай спасатели эвакуировали 62-летнюю женщину, которая упала с обрыва
Инцидент произошёл 18 сентября в районе водопада Исиченко в посёлке Мезмай. 62-летняя жительница Майкопа сорвалась с обрыва и упала на камни.
На место вызвали спасателей. Они оказали женщине с травмой плеча первую медицинскую помощь и эвакуировали её на носилках. Пострадавшую доставили в больницу, сообщили в пресс-службе «Кубань-СПАС».
Юга.ру неоднократно рассказывали о спасении туристов. В конце августа с переломом ноги эвакуировали 50-летнего мужчину. Во время спуска по крутому склону в каньоне реки Псахо он не удержался и упал. А за несколько дней до этого из Агурского ущелья спасли женщину с травмой плеча.
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