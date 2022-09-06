В Краснодарском крае мужчина несколько раз ударил жену ножом из-за ревности

Все произошло 3 сентября в селе Великовечном Белореченского района. Между 56-летним мужчиной и его 50-летней супругой произошел конфликт на почве ревности. Супруг стал предъявлять претензии своей жене, а затем несколько раз ударил ей в грудь ножом.

После этого мужчина скрылся и оставил свою жену с ранениями. Ей оказали помощь, она жива и находится в больнице. Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, сейчас её здоровью ничего не угрожает.

Мужа пострадавшей задержали. В ближайшее время его заключат под стражу. В отношении его завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство).

Ранее Юга.ру неоднократно рассказывали о подобных случаях. В Краснодаре в конце июля 74-летний мужчина убил пятью ударами ножа свою 70-летнюю жену. Пенсионерка умерла в квартире до приезда врачей, которых вызвали соседи. А в Апшеронске пьяный мужчина до смерти избил свою сожительницу. Она умерла до приезда врачей.