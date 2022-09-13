В Комсомольском микрорайоне Краснодара на неделю отключат горячую воду

В Краснодаре с 26 сентября по 2 октября в Комсомольском районе отключат горячее водоснабжение. Причиной стала замена изношенной магистральной трубы на улице 1-й проезд Заречный.

Работы по замене теплосетей в этом районе проводили в мае и июне, но спустя три месяца специалисты обнаружили еще один ненадежный участок. Его решили отремонтировать сейчас, чтобы не случилось аварий в зимний период, рассказал главный инженер «Краснодартеплоэнерго» Александр Казаков

«Тепловики вскрыли это место и пришли к выводу, что за 40 с лишним лет работы участок отработал свой ресурс почти максимально. Работы решено не откладывать, несмотря на то, что стоимость реконструкции составляет для поставщика более 40 миллионов рублей. Все материалы уже закуплены, техника готова», — добавил Казаков.

На участке заменят почти 500 метров трубы. Также увеличат её диаметр с 600 мм до 700 мм. Это должно чтобы повысить качество и надежность теплоснабжения всего микрорайона.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в 2023 году Краснодарский край выделит 1,5 млрд рублей на модернизацию сетей водоснабжения. Это в два раза больше, чем в 2022 году.