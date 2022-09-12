Парк «Краснодар» и аэропорт Ростова попали в список главных зданий России

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Леснова, Юга.ру

«Афиша Daily» совместно с архитекторами составила список главных зданий России 21 века. В него попали парк «Краснодар» и аэропорт Ростов-на-Дону

Издание «Афиша Daily» составила список из 20 главных архитектурных объектов России 21 века. В рейтинг попали здания, которые набрали не ниже семи баллов.

«За последние 20 лет города России радикально изменились, хотя иногда и казалось, что это не так. У нас появились школы, офисы и парки мирового уровня», — написали «Афиша Daily».

В рейтинг издания попали парк «Краснодар» и аэропорт Платов в Ростове-на-Дону. Объекты расположились на 9 и 15 позициях. Парк авторы назвали «уникальным феноменом». Это связано с тем, что спортивные объекты в Сочи простаивают, а некоторые футбольные арены вызывают больше осуждений, чем радости.

Ростовский аэропорт в современной России стал первым, построенным с нуля. Назвали его в честь атамана Донского казачьего войска. Такое решение приняли жители. Проект аэропорта разработало британское архитектурное бюро.

Также в топ попал крематорий в Воронеже. Это здание анапчане часто сравнивают с новым городским ЗАГСом. 

Ранее Юга.ру рассказывали, что парки Сочи и Краснодара попали в первые 100 позиций рейтинга достопримечательностей России. Всего в список попали более двух тысяч объектов.

Аэропорты Краснодар парк «Краснодар» Рейтинги Ростов-на-Дону

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