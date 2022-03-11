Крематорий или лучший ЗАГС на Кубани? Рассказываем, почему жители Анапы недовольны зданием, которое строили 4 года

В 2018 году власти Анапы предложили жителям выбрать, как будет выглядеть новый ЗАГС. В голосовании победил проект в «древнегреческом стиле». Пока шло строительство, будущий дворец бракосочетания называли «лучшим в крае», а спустя четыре года на его торжественное открытие приехали чиновники из Краснодара. Правда, возвели здание совсем по другим чертежам, а местные жители уже прозвали его «крематорием». Журналист Юга.ру Никита Зырянов разбирался в четырехлетней истории строительства и нашел интересные совпадения. «Достойнейший» дворец В 2018 году власти Анапы объявили, что городу нужен не просто новый ЗАГС, а «достойнейший для города Дворец бракосочетания». Бывший мэр Анапы Юрий Поляков говорил, что старый ЗАГС не отвечает интересам горожан, так как «находится то в пристроенных помещениях, то в каком-то торговом центре». Эту ситуацию решили срочно поменять. Управление архитектуры города подготовило три эксклюзивных проекта здания в разных стилях. Вот так они выглядели:

© Скриншот с сайта vk.com/anapaadm

Решить, какой именно из них «достойнейший», предложили местным жителям: голосование провели в социальных сетях администрации. «Мне, как главе города, больше импонирует проект в древнегреческом стиле, который перекликается с богатой историей Анапы. Думаю, он и будет фаворитом», — сказал Поляков. Так и получилось: с незначительным отрывом победил проект в «греческом стиле». Под здание Дворца бракосочетания определили участок земли — муниципальную территорию рядом с парком «Ореховая роща». Все работы обещали провести под личным контролем Полякова. В сюжете телеканала «Анапа Регион» тогда транслировали позицию властей. На земельном участке должны были построить целый комплекс: просторную стоянку, зоны отдыха с фонтанами, фотозону. Внутри решили сделать два зала для церемоний: для свадеб с большим количеством гостей и для молодоженов, которые хотят провести церемонию камерно. К строительству ЗАГСа в итоге приступили летом 2019 года — на полгода позже планируемой даты. Уже в октябре, на этапе фундамента, Юрий Поляков начал требовать ускорить работы, в ноябре — увеличить количество строителей на объекте. В начале июля 2020 года в мэрии сообщили, что возведение ЗАГСа «перешагнуло свой экватор», строителям вновь напомнили о темпах.

«Лучший в крае» дворец С приходом нового мэра города Василия Швеца от старого проекта, по которому уже построили основной «скелет» здания, решили отказаться. Главный архитектор Анапы Карина Бронникова представила новый план: интерьер решили сделать «современным и стильным». Сделать места для отдыха, фотосессий и бракосочетаний на открытом воздухе по-прежнему планировали.

© Скриншот с сайта vk.com/anapaadm

В 2021 году стройплощадка у ЗАГСа стала достаточно популярным местом у чиновников и депутатов. Туда приезжала вице-губернатор Кубани Анна Минькова, депутат Государственной Думы Иван Демченко, который сказал, что «это будет лучший Дворец бракосочетания в Краснодарском крае», председатель ЗСК Юрий Бурлачко. В сюжете телеканала «Анапа Регион» Карина Бронникова рассказала, что фасад здания выполнят в «минималистичном стиле». Его особенности — светлые тона и интеграция в окружающую среду. Также в сюжете показали образцы интерьеров внутренней отделки. Для этого использовали рендеры фирмы по дизайну интерьеров GFD — центра продаж квартир жилого комплекса в городе Ханджоу китайской провинции Чжэцзян. Уточнить у анапского архитектора, было ли получено разрешение от архитектурного бюро на использование интеллектуальной собственности, нам не удалось. Бронникова отказалась общаться с журналистом Юга.ру и переадресовала вопрос в пресс-службу. В пресс-службе на официальный запрос не отвечают уже более месяца: сначала в администрации города сказали, что не увидели его из-за проблем с доменом, на повторное письмо ответа также не поступило. Открытие дворца В сентябре 2021 года стало известно, что на темпы строительства ЗАГСа серьезно повлияла пандемия, новым сроком сдачи объекта назвали конец 2021 года, но в итоге его открыли 11 февраля 2022 года. К этому событию в город приехали председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернатор Кубани Анна Минькова, руководитель управления ЗАГС Краснодарского края Людмила Чумак, мэр Анапы Василий Швец и председатель совета курорта Леонид Красноруцкий. «Здание ЗАГСа — образец современной архитектуры с лаконичными формами, облицовкой из натурального камня, панорамными окнами и фасадной подсветкой. Новый ЗАГС в Анапе появился благодаря партийному проекту «Единой России», при поддержке депутата Госдумы Ивана Демченко и депутата Совета МО г-к Анапа, главы группы компаний «Немо» Николая Мораря, предпринимательского сообщества», — говорится в сообщении на официальном сайте города.

© Фото Валерия Скурыдина

© Фото Валерия Скурыдина

© Фото Валерия Скурыдина

Однако за четыре года удалось построить только сам ЗАГС, обустройство прилегающей территории по-прежнему в планах. «Планируется, что Дворец бракосочетания будет способствовать развитию свадебного туризма в Анапе и сюда станут приезжать влюбленные пары из других городов», — добавили в пресс-службе города.

Совпадение? — На крематорий похож. — Я думала, только у меня такое впечатление...первая мысль была крематорий..... — А зачем все голосовали тогда за другой проект в греческом стиле с большими колоннами? Этот-то подешевле вышел, наверное 😂 — Вместе посовещались всем народом, и сами монопольно решили. Как всегда. — Слава богу, не стали его ждать. Уже 2 года прожили без него 😂 — Мавзолей бракосочетания. — Теперь плавно переходим к обустройству городского кладбища…. — Загс нормальный, но ничего общего с проектом, который был утвержден при Полякове, за который проголосовало большинство жителей. Это комментарии, которые местные жители оставили под постами и сюжетами об открытии ЗАГСа. Помимо критиков есть и те, кто остался доволен новым проектом, а у некоторых возникли претензии к интерьеру залов: к прозрачным пластиковым стульям, например. Кто проектировал само здание — неясно, но дизайном внутренних пространств ЗАГСа занималась Татьяна Кухтиева, она дала развернутое интервью газете «Кубанские новости», где рассказала, что вдохновлялась природой и историей Анапы. «Текстура морской пены нашла отражение в рисунке напольного керамогранита и световом сценарии, а многослойность скальных пород стала основой пространственной композиции», — цитирует Кухтиеву газета. Согласно данным с сайта ФНС России, один из видов деятельности ее ИП — «деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры». В своих социальных сетях она рассказывала, что сантехнику для ЗАГСа закупали в магазине, который она и основала. Кроме того, в 2021 году в мэрии Анапы в должности вице-мэра работал Арам Кухтиев. Он курировал градостроительную деятельность и имущественные отношения. В начале 2021 года газета «Коммерсантъ» писала, что он покинул свой пост и стал советником главы города. Татьяна Кухтиева не ответила на просьбу журналиста Юга.ру о комментарии. В мэрии Анапы не смогли прокомментировать Юга.ру, есть ли родственные связи между чиновником, который возглавлял градостроительное направление, и подрядчиком, который делал интерьер внутренней части нового ЗАГСа. Также на момент публикации мы не получили от администрации ответы на вопросы об источниках финансирования проекта, о том, какую сумму планировали потратить и какую потратили в итоге, а также сколько еще нужно времени, чтобы обустроить территорию возле ЗАГСа.

Дворец & крематорий Мы попытались понять, почему у жителей Анапы возникла ассоциация с крематорием и, действительно нашли несколько похожих траурных зданий. В 2020 году «Медуза»* освещала строительство крематория в Воронеже, дизайн которого разрабатывали архитекторы Павел Стефанов и Ольга Яковлева. Они рассказали журналистам, что стремились передать «христианское представление о смерти как о переходе в лучший мир». Издание института «Стрелка» Strelka Mag назвало его «главным зданием сезона». Вот так выглядит крематорий в Воронеже:

© Фото Михаила Лоскутова/«Медуза»*

А так выглядит еще один крематорий, но уже в Нижнем Новгороде, само здание построили в 2017 году:

© Скриншот с сайта krematoriynn.ru