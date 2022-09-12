Туристы водрузили на вершину Арарата флаги Туапсе и Армении

Туристы поднялись на вершину Арарата и установили там флаги Туапсе и Армении

Группа туристов подняла флаги Туапсе и Армении на гору Арарат. Им удалось взобраться на высоту 5137 метров. На вершине горы компания людей стояла в 7:20 утра, рассказали организаторы восхождения «Sky Peaks».

«Несмотря на тяжелые погодные условия, ветер, который сносил с ног, плохую видимость из-за облака, холод, мы справились и в 7:20 стояли на вершине святой горы — Арарат», — добавили в клубе.

Сейчас путешественники уже спустились вниз и приехали в город Ван.