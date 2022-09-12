Туристы водрузили на вершину Арарата флаги Туапсе и Армении

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Туристы поднялись на вершину Арарата и установили там флаги Туапсе и Армении

Группа туристов подняла флаги Туапсе и Армении на гору Арарат. Им удалось взобраться на высоту 5137 метров. На вершине горы компания людей стояла в 7:20 утра, рассказали организаторы восхождения «Sky Peaks».

«Несмотря на тяжелые погодные условия, ветер, который сносил с ног, плохую видимость из-за облака, холод, мы справились и в 7:20 стояли на вершине святой горы — Арарат», — добавили в клубе.

Сейчас путешественники уже спустились вниз и приехали в город Ван.

Ранее Юга.ру рассказывали о случаях спасения туристов в горах. В конце августа на хребте Ац в Сочи заблудился турист, которого искали два дня. А в июле спасатели на вертолете эвакуировали мужчину с травмой плеча.

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Туристы водрузили на вершину Арарата флаги Туапсе и Армении
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