Черное море в Анапе снова позеленело

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Анапе снова зацвело море. Туристы жалуются на неприятный запах и грязную воду

Туристы, отдыхающие в Анапе, снова пожаловались на грязное море. Вода снова зацвела и покрылась водорослями. Также люди отмечают резкий и неприятный запах.

В комментариях местные жители возмутились ситуацией и написали, что это «безобразие полнейшее» и очень «безолаберно» со стороны властей. 

«Там даже находится нереально, вонь такая на берегу, по всей набережной», — прокомментировала одна из отдыхающих.

Ранее Юга.ру рассказывали, что море зеленеет из-за нитевидных водорослей (кладофоры бродячей) с небольшими вкраплениями водоросли пластинчатой (ульвы). Массовое разрастание этих водорослей начинается в конце мая, а в конце августа достигает пика. Погибают они при температуре воды ниже +15 °С.

В мэрии Анапы еще в июне говорили, что появление водорослей не связвно с загрязнением акватории и является историческим природным явлением. Механической обработкой водорослей регулярно занимается предприятие «Объединение курортных услуг».

Дополнительные способы уборки и использования водорослей обсуждали совместно с РАН. Ученые хотели провести комплексное исследование экологических параметров морской среды в Анапской бухте. Это должно позволить получить достоверную информацию о состоянии прибрежных вод и уровне антропогенного влияния на акваторию. Также власти отметили, что ежедневно 24 единицы техники очищают муниципальные пляжи от бытового мусора и водорослей.

Анапа Курорты и туризм отдых Черное море

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