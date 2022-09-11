В Краснодаре погиб охранник продуктового магазина. В соцсетях пишут, что его зарезали воры

Следователи выясняют причину смерти охранника в Фестивальном микрорайоне

Как сообщили в телеграм-канале «ЧП Краснодара», днём 10 сентября в магазине «Пятёрочка» на улице Атарбекова погиб охранник. По данным авторов публикации, мужчина пытался остановить кражу алкоголя, а застуканные покупатели ударили его ножом. На место выехали скорая помощь и несколько машин полиции.

В пресс-службе СК Кубани рассказали, что следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в краснодарском магазине, назначена судмедэкспертиза. Осмотр места происшествия уже провели, нашли очевидцев возможного преступления.