В Краснодаре погиб охранник продуктового магазина. В соцсетях пишут, что его зарезали воры

Краснодарский край

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  • © Фото Юга.ру
    © Фото Юга.ру

Следователи выясняют причину смерти охранника в Фестивальном микрорайоне

Как сообщили в телеграм-канале «ЧП Краснодара», днём 10 сентября в магазине «Пятёрочка» на улице Атарбекова погиб охранник. По данным авторов публикации, мужчина пытался остановить кражу алкоголя, а застуканные покупатели ударили его ножом. На место выехали скорая помощь и несколько машин полиции.

В пресс-службе СК Кубани рассказали, что следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины в краснодарском магазине, назначена судмедэкспертиза. Осмотр места происшествия уже провели, нашли очевидцев возможного преступления. 

Как писали Юга.ру, в мае прошлого года охранник краснодарского ЖК пострадал при стрельбе. В 2014 году мужчина украл из супермаркета алкоголь, чтобы отпраздновать покупку велосипеда.

Кражи Краснодар Происшествия смерть Убийство

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В Краснодаре погиб охранник продуктового магазина. В соцсетях пишут, что его зарезали воры
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