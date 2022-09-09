«Агрокомплекс» дарит 300 тыс. рублей на путешествие и другие призы. Рассказываем, как поучаствовать в акции

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  • © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва
    © Фото предоставлено пресс-службой АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва

При покупке йогуртов «Агрокомплекс Выселковский» покупатели могут выиграть одну из подарочных карт и побороться за главный приз — сертификат на туристическую поездку на сумму 300 тыс. рублей

В рамках акции «Путешествуй со вкусом» у покупателей есть шанс выиграть одну из 360 виртуальных предоплаченных карт номиналом 3 990 рублей, 16 виртуальных подарочных карт крупного ритейлера бытовой техники и электроники номиналом 50 тыс. рублей или подарочный сертификат на туристическую поездку стоимостью 300 тыс. рублей.

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«Наши вкусные и полезные йогурты изготовлены исключительно из компонентов отечественного производства — это свежее коровье молоко с собственных ферм компании и наполнители из спелых кубанских фруктов и ягод. Чистые составы, содержание пробиотиков делают йогурты «Агрокомплекса» любимым перекусом для всей семьи. Поклонников нашей продукции мы хотим порадовать призами нашей новой акции, которая продлится с 1 сентября по 28 октября 2022 года», — отметила руководитель группы бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу «Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова.

Для участия в акции «Путешествуй со вкусом» необходимо до 28 октября 2022 года купить два йогурта торговой марки «Агрокомплекс Выселковский» в любой из следующих российских торговых сетей: «Агрокомплекс Выселковский», «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Магнит», «Табрис», «Лента», «Ашан», «Окей», «Метро», «ПУД», «Победа», «Озон», «Самокат». Оба продукта должны быть отражены в одном чеке торговой сети. Чек, подтверждающий факт совершения покупки, необходимо зарегистрировать на сайте или в чат-боте акции.

Победители будут определять каждые две недели. С информацией об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков (призов), сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

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АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва, Краснодарский край, ст. Выселки, улица Степная, дом 1, ОГРН 1022303554635, ИНН 2328000083.

«Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева» Акции Еда Продукты питания Торговля

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