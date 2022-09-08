Годовалый Кирюша уже перенёс операцию и рецидив. Чтобы начать ходить, малышу нужна ваша помощь

Краснодарский край

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  • Кирюша Зайцев © Фото из семейного архива
    Кирюша Зайцев © Фото из семейного архива

Русфонд открыл сбор средств на лечение Кирюши Зайцева из хутора Красный

У Кирюши Зайцева огромные тёмные глаза, которыми он с любопытством и удивлением смотрит на мир вокруг. Мальчику всего год, но он уже перенёс операцию и рецидив.

Малыш родился с косолапостью: стопа одной ноги была согнута и сильно подвёрнута внутрь. Сначала мальчика наблюдал ортопед в районной поликлинике, но когда ребёнку исполнился месяц, родители решили показать Кирюшу врачам в Новороссийске. Там назначили лечение по методу Понсети.

Во всём мире этот способ признан наиболее эффективным и щадящим, чтобы исправить косолапость. Но в России бесплатно его не проводят. Тогда всё оплатил Русфонд.

Малышу провели курс гипсований, а потом сделали операцию на сухожилии и прописали носить специальную ортопедическую обувь — брейсы. Родители выполняли все рекомендации, но Кирюша рос, набирал вес, и правая стопа вновь начала подворачиваться.

«Сейчас ребёнку требуется операция по высвобождению мышц, связок и сухожилийь. Завершающим этапом лечения будет ношение брейсов до пяти лет», — говорит Сергей Кузьмичев, врач новороссийского ортопедического центра «Орто-Н».

Чтобы Кирюша смог ходить нужно собрать 168 900 рублей.

Как помочь Кирюше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Кирюша Зайцев);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюше Зайцеву);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюши Зайцева;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Кирюша Зайцев);

— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

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