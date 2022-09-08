Годовалый Кирюша уже перенёс операцию и рецидив. Чтобы начать ходить, малышу нужна ваша помощь

У Кирюши Зайцева огромные тёмные глаза, которыми он с любопытством и удивлением смотрит на мир вокруг. Мальчику всего год, но он уже перенёс операцию и рецидив.

Малыш родился с косолапостью: стопа одной ноги была согнута и сильно подвёрнута внутрь. Сначала мальчика наблюдал ортопед в районной поликлинике, но когда ребёнку исполнился месяц, родители решили показать Кирюшу врачам в Новороссийске. Там назначили лечение по методу Понсети.

Во всём мире этот способ признан наиболее эффективным и щадящим, чтобы исправить косолапость. Но в России бесплатно его не проводят. Тогда всё оплатил Русфонд.

Малышу провели курс гипсований, а потом сделали операцию на сухожилии и прописали носить специальную ортопедическую обувь — брейсы. Родители выполняли все рекомендации, но Кирюша рос, набирал вес, и правая стопа вновь начала подворачиваться.

«Сейчас ребёнку требуется операция по высвобождению мышц, связок и сухожилийь. Завершающим этапом лечения будет ношение брейсов до пяти лет», — говорит Сергей Кузьмичев, врач новороссийского ортопедического центра «Орто-Н».

Чтобы Кирюша смог ходить нужно собрать 168 900 рублей.