Годовалый Кирюша уже перенёс операцию и рецидив. Чтобы начать ходить, малышу нужна ваша помощь
Русфонд открыл сбор средств на лечение Кирюши Зайцева из хутора Красный
У Кирюши Зайцева огромные тёмные глаза, которыми он с любопытством и удивлением смотрит на мир вокруг. Мальчику всего год, но он уже перенёс операцию и рецидив.
Малыш родился с косолапостью: стопа одной ноги была согнута и сильно подвёрнута внутрь. Сначала мальчика наблюдал ортопед в районной поликлинике, но когда ребёнку исполнился месяц, родители решили показать Кирюшу врачам в Новороссийске. Там назначили лечение по методу Понсети.
Во всём мире этот способ признан наиболее эффективным и щадящим, чтобы исправить косолапость. Но в России бесплатно его не проводят. Тогда всё оплатил Русфонд.
Малышу провели курс гипсований, а потом сделали операцию на сухожилии и прописали носить специальную ортопедическую обувь — брейсы. Родители выполняли все рекомендации, но Кирюша рос, набирал вес, и правая стопа вновь начала подворачиваться.
«Сейчас ребёнку требуется операция по высвобождению мышц, связок и сухожилийь. Завершающим этапом лечения будет ношение брейсов до пяти лет», — говорит Сергей Кузьмичев, врач новороссийского ортопедического центра «Орто-Н».
Чтобы Кирюша смог ходить нужно собрать 168 900 рублей.
Как помочь Кирюше?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Кирюша Зайцев);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюше Зайцеву);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Кирюши Зайцева;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Кирюша Зайцев);
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.