В Краснодарском крае суд вынес приговор таксисту, по вине которого в ДТП погиб ребенок

Славянский районный суд отправил в колонию-поселение таксиста, который выехал на встречку и устроил смертельное ДТП

Из материалов суда известно, что ДТП произошло 5 января. Таксист на автомобиле Volkswagen Polo уснул за рулем, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota Funcargo. В японской легковушке ехали пожиая женщина и двое её внуков.

В результате ДТП погиб трехлетний ребенок. Пожилую женщину и ещё одного ребенка доставили в больницу. Также госпитализировали пассажиров таксиста.

На виновника аварии завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть человека).

В Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края 7 сентября сообщили, что таксисту вынесли приговор в районном суде Славянска. Ему назначили 3,5 года колонии-поселения и лишили водительских прав на три года. В суде мужчина вину полностью признал.

Как писали Юга.ру, 5 сентября в Краснодаре вынесли приговор водителю троллейбуса, который весной насмерть сбил 15-летнюю школьницу. Ему назначали два года колонии-поселения.