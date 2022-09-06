Владелица независимого книжного магазина «Бродский» в Сочи выставила свой бизнес на продажу. Юга.ру узнали о причинах такого решения

В 2016 году Кристина Мельман переехала в Сочи из Санкт-Петербурга. Она работала в ресторанном бизнесе и в апреле 2019 года решила запустить проект «Пышки&Книжки», познакомив курорт с непривычным для него форматом независимого книжного магазина. Проект быстро нашёл свою публику, но из-за пандемии и карантина его пришлось временно закрыть. В июле 2020 года он открылся на новом месте, сменив название на «Бродский». Основательница лавки решила уйти от кофейни и сделать упор на литературу. Тогда сайт Scapp.ru взял интервью у Мельман, где она рассказала, что запуск магазина обошелся в 1 млн рублей, а переезд и смена формата — в 50 тыс., поскольку многие капитальные затраты уже были сделаны для предыдущего проекта. Также в интервью можно почитать о том, чем своеобразны независимые книжные, ассортимент которых удается формировать ассортимент без давления крупных издателей.

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2 сентября 2022 года Мельман заявила о продаже бизнеса вместе с контактами издательств и поставщиков — их она назвала главной ценностью. Также в сделку входят следующие активы: Книжный фонд, включающий более 400 экземпляров книг.

Живой и активный аккаунт в инстаграме* с аудиторией около 3 тыс. подписчиков.

Телеграм-аккаунт для связи с покупателями.

Сайт, оплаченный на год.

Мебель — четыре книжных шкафа, стеллаж, столы, стулья, вывеска, камера и всякие мелочи для оформления интерьера.

Партнёрская точка с книгами в центре города (направление для развития)

Также основательница пообещала сопровождение в течение месяца и вечную поддержку. Мельман сказала, что продаст бизнес за самую низкую цену из возможных, и попросила не писать «из любопытства, а только с серьёзным настроем». «Даю себе срок до ноября, после всё уедет, и город останется без хорошего книжного. Проекту точно нужна своя локация, вы хотите общаться, листать книги, пить кофе, у меня при всех моих надеждах и стараниях нет финансовой возможности открыть такое место третий раз».