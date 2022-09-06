«Город останется без хорошего книжного». В Сочи продают независимый книжный магазин
Владелица независимого книжного магазина «Бродский» в Сочи выставила свой бизнес на продажу. Юга.ру узнали о причинах такого решения
В 2016 году Кристина Мельман переехала в Сочи из Санкт-Петербурга. Она работала в ресторанном бизнесе и в апреле 2019 года решила запустить проект «Пышки&Книжки», познакомив курорт с непривычным для него форматом независимого книжного магазина. Проект быстро нашёл свою публику, но из-за пандемии и карантина его пришлось временно закрыть.
В июле 2020 года он открылся на новом месте, сменив название на «Бродский». Основательница лавки решила уйти от кофейни и сделать упор на литературу. Тогда сайт Scapp.ru взял интервью у Мельман, где она рассказала, что запуск магазина обошелся в 1 млн рублей, а переезд и смена формата — в 50 тыс., поскольку многие капитальные затраты уже были сделаны для предыдущего проекта. Также в интервью можно почитать о том, чем своеобразны независимые книжные, ассортимент которых удается формировать ассортимент без давления крупных издателей.
Открывать «Бродский» помогала владелица краснодарского книжного «Чарли»:
2 сентября 2022 года Мельман заявила о продаже бизнеса вместе с контактами издательств и поставщиков — их она назвала главной ценностью. Также в сделку входят следующие активы:
- Книжный фонд, включающий более 400 экземпляров книг.
- Живой и активный аккаунт в инстаграме* с аудиторией около 3 тыс. подписчиков.
- Телеграм-аккаунт для связи с покупателями.
- Сайт, оплаченный на год.
- Мебель — четыре книжных шкафа, стеллаж, столы, стулья, вывеска, камера и всякие мелочи для оформления интерьера.
- Партнёрская точка с книгами в центре города (направление для развития)
- Также основательница пообещала сопровождение в течение месяца и вечную поддержку.
Мельман сказала, что продаст бизнес за самую низкую цену из возможных, и попросила не писать «из любопытства, а только с серьёзным настроем».
«Даю себе срок до ноября, после всё уедет, и город останется без хорошего книжного. Проекту точно нужна своя локация, вы хотите общаться, листать книги, пить кофе, у меня при всех моих надеждах и стараниях нет финансовой возможности открыть такое место третий раз».
Продажа вызвана подорожанием аренды. Отвечая на вопросы Юга.ру, Кристина Мельман уточнила, что «проекту нужно помещение, которого у него нет с декабря 2021 года. То есть новый владелец должен в первую очередь найти его. Продажа не связана с ростом цен на книги или другие товары».
Основательница книжного пояснила, что пока было место для магазина, у проекта была команда, «и многие интересные личности хотели работать в проекте».
«Я смотрю на своих коллег из других городов, и у них есть команды: кто-то общается с гостями, кто-то встречает книги, кто-то пишет рецензии, у меня сам себе актёр и сам себе режиссёр — это стало скучно. Очень надеюсь, найдётся увлечённый человек с большим сердцем и деньгами, который продолжит это важное дело».
Мельман крайне положительно отозвалась об аудитории курорта: «В Сочи нет сезонности, тут всегда очень много людей, в том числе — читающих и интересующихся книгами, литературой и культурными событиями».