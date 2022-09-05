На Таманском полуострове для контроля за расходом воды запустили «Цифровой водоканал» от МТС

МТС предоставила ГУП КК «Кубаньводкомплекс» техническое решение для устранения несанкционированного подключения к сетям водоснабжения и бесконтрольного потребления воды пользователями

Ответственные сотрудники «Кубаньводкомплекса» получили доступ к «Цифровому водоканалу» через личный кабинет — в нём можно оперативно отслеживать расход воды и быстро реагировать на аварийные ситуации. Система сама оповещает о проблемных участках в водоснабжении, что помогает минимизировать потери предприятия и направлять средства на дальнейшую автоматизацию рабочих процессов.

«Цифровой водоканал» от МТС — программный комплекс, который позволяет выявить незаконные врезки и неучтённое потребление на магистралях водоснабжения, а также зафиксировать перепады давления в трубах. Устройства сбора и передачи данных (УСПД) с существующих счётчиков и датчики давления устанавливают в контрольных точках перераспределения воды. Также УСПД монтируются на расходомеры на насосных станциях для снятия показаний по общему потреблению воды, вычисления баланса водопотребления, определения мест максимальных потерь и возможных хищений.

За 10 месяцев использования «Цифрового водоканала» от МТС «Кубаньводкомплекс» оптимизировал расходы на обслуживание инфраструктуры удаленных объектов предприятия. Проект реализовали на территории Таманского полуострова Краснодарского края, в будущем его планируют внедрить и в других районах края.

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«Мы идем навстречу компаниям и даем им возможность бесплатно протестировать сервисы контроля и автоматизации в деле. Как правило, после этапа тестирования предприятия впервые видят масштабы своих издержек и принимают решение внедрять онлайн-мониторинг на постоянной основе. Подобные сервисы доступны для ресурсоснабжающих компаний в любой области. Очень важно при этом, что расчеты с потребителями также становятся максимально прозрачными и понятными для всех сторон», — отметил руководитель стратегии IoT МТС Антон Салов.

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«Цифровые технологии позволяют обеспечить необходимый уровень качества, надежности и безопасности предоставления услуг. Выиграют от этого процесса в первую очередь потребители. Сокращается время на выявление и ликвидацию аварийных ситуаций на сетях водоснабжения, обеспечивается надежность эксплуатации и бесперебойная подача воды потребителям. В итоге автоматизация и цифровизация процессов позволяет снизить потери и увеличить энергоэффективность», — сказал директор ГУП КК «Кубаньводкомплекс» Александр Лазарев.