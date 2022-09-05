В Апшеронском районе нашли тело пенсионера, который пропал две недели назад

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com
    © Фото пользователя @master1305 с сайта ru.freepik.com

В лесах Апшеронского района нашли тело 85-летнего пенсионера. Он пропал в конце августа

Житель станицы Темнолесской Апшеронского района ушел из дома еще 22 августа. Родственники 85-летнего мужчины сказали, что он должен был пойти в лес по знакомому маршруту. Но домой мужчина так и не вернулся.

Его искали больше 100 спасателей и волонтеров. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» 3 сентября сообщили, что мужчина найден мертвым.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. 

Как писали Юга.ру, ранее в Сочи спасатели нашли в лесу туриста. Он находился там двое суток. В момент спасения мужчина уже не мог передвигаться самостоятельно.

Апшеронский район смерть

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