В Апшеронском районе нашли тело пенсионера, который пропал две недели назад

В лесах Апшеронского района нашли тело 85-летнего пенсионера. Он пропал в конце августа

Житель станицы Темнолесской Апшеронского района ушел из дома еще 22 августа. Родственники 85-летнего мужчины сказали, что он должен был пойти в лес по знакомому маршруту. Но домой мужчина так и не вернулся.

Его искали больше 100 спасателей и волонтеров. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» 3 сентября сообщили, что мужчина найден мертвым.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что начали проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Юга.ру, ранее в Сочи спасатели нашли в лесу туриста. Он находился там двое суток. В момент спасения мужчина уже не мог передвигаться самостоятельно.