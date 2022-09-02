Жительница Геленджика попросила Кадырова о помощи. Уже год ей приходят чужие штрафы, за их неуплату арестовали счета

Краснодарский край, Чечня

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мать троих детей из Геленджика пожаловалась Кадырову на мужчину, который купил у нее автомобиль. Он не оплачивает штрафы около года

Жительница Геленджика Александра Семенова записала видеообращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Дело в том, что год назад она продала автомобиль Ford Focus жителю республики, а теперь её банковские счета арестовали за чужие неоплаченные штрафы.

Новый владелец машины не снял её с регистрационного учета. И штрафы за нарушения приходят жительнице Геленджика. С её банковской карты списывают даже детское пособие. Кроме того, у женщины трое детей, двое из которых — грудные.

Как рассказала Александра Семенова журналисту Юга.ру, она пыталась связаться с нынешним владельцем автомобиля, но не смогла. При каждом звонке ей отвечают, что автомобилем пользуется другой человек и обещают его найти. 

После этого женщина составила с юристом жалобу в республиканское ГИБДД о том, что владельцем автомобиля является другой человек. Спустя два месяца ведомство подтвердило, что женщина действительно не является нарушителем, но её штрафы так никто и не оплатил. Также в ГИБДД пообещали задержать автомобиль. 

Видеообращение в соцсетях жительница Геленджика разместила 1 сентября. Она рассказала, что ей уже позвонил начальник ГИБДД республики и сказал, что нынешнего автовладельца нашли. У женщины попросили контакты пристава, который ведет дело, якобы, чтобы оплатить штрафы. Но Семенова говорит, что эти обещания слышит уже не первый раз.

Как писали Юга.ру, в Туапсинском районе за долги по штрафам ГИБДД у мужчины арестовали автомобиль BMW X6. Размер долга составил 371 тыс. рублей. Автомобиль уже практически изъяли, когда мужчина на месте оплатил всю задолженность по штрафам.

Автомобили ГИБДД Рамзан Кадыров Судебные приставы

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