Жительница Геленджика попросила Кадырова о помощи. Уже год ей приходят чужие штрафы, за их неуплату арестовали счета

Мать троих детей из Геленджика пожаловалась Кадырову на мужчину, который купил у нее автомобиль. Он не оплачивает штрафы около года

Жительница Геленджика Александра Семенова записала видеообращение к главе Чеченской республики Рамзану Кадырову. Дело в том, что год назад она продала автомобиль Ford Focus жителю республики, а теперь её банковские счета арестовали за чужие неоплаченные штрафы. Новый владелец машины не снял её с регистрационного учета. И штрафы за нарушения приходят жительнице Геленджика. С её банковской карты списывают даже детское пособие. Кроме того, у женщины трое детей, двое из которых — грудные.

Как рассказала Александра Семенова журналисту Юга.ру, она пыталась связаться с нынешним владельцем автомобиля, но не смогла. При каждом звонке ей отвечают, что автомобилем пользуется другой человек и обещают его найти. После этого женщина составила с юристом жалобу в республиканское ГИБДД о том, что владельцем автомобиля является другой человек. Спустя два месяца ведомство подтвердило, что женщина действительно не является нарушителем, но её штрафы так никто и не оплатил. Также в ГИБДД пообещали задержать автомобиль. Видеообращение в соцсетях жительница Геленджика разместила 1 сентября. Она рассказала, что ей уже позвонил начальник ГИБДД республики и сказал, что нынешнего автовладельца нашли. У женщины попросили контакты пристава, который ведет дело, якобы, чтобы оплатить штрафы. Но Семенова говорит, что эти обещания слышит уже не первый раз.