На набережной Новороссийска зарезали мужчину. Следователи возбудили уголовное дело

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk
    © Скриншот видео из телеграм-канала «ЧП Новороссийск», t.me/chpnvrsk

Днем 1 сентября в Новороссийске мужчина поругался со своим знакомым и зарезал его

О конфликте на набережной Новороссийска в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, двое мужчин сначала поссорились, а затем один несколько раз ударил ножом другого. Затем их разняли военные. Позже раненый скончался.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как писали Юга.ру, в ночь на 25 августа в Геленджике двое мужчин подрались из-за разных взглядов на СВО. В ходе конфликта один из участников драки достал нож и ударил в шею своего знакомого. Он скончался.

Новороссийск Следственный комитет Убийство

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