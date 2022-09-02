На набережной Новороссийска зарезали мужчину. Следователи возбудили уголовное дело

Днем 1 сентября в Новороссийске мужчина поругался со своим знакомым и зарезал его

О конфликте на набережной Новороссийска в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, двое мужчин сначала поссорились, а затем один несколько раз ударил ножом другого. Затем их разняли военные. Позже раненый скончался.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что по факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (Убийство). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.