Папа двухлетнего Егора из Краснодарского края стал донором печени для сына. Но чтобы спасти жизнь ребёнка, нужно ещё больше 400 тыс. рублей

Вместе с Русфондом рассказываем историю мальчика Егора из Брюховецкого района, а также, как помочь мальчику

Двухлетний Егор — непоседа. Дома, в станице Батуринской, он постоянно бегает и прыгает. Но ещё недавно единственным пространством для игр была палата. Девять месяцев мальчик провёл в больнице.

Когда Егору исполнилось полгода, на его лице и голове появились язвы и раны. Врачи выписывали медикаменты от аллергии и часотки, пока однажды у ребёнка не пожелтела кожа. После этого ещё несколько месяцев лечили от гепатита и анемии, переводили в разные клиники.

А потом семья поехала на диагностику в Москву. Там, наконец, врачи поставили верный диагноз — гистиоцитоз. Это редкое злокачественное заболевание крови и имунной системы.

К двум годам малыш перенёс химиотерапию. Из-за курсов сильно пострадала печень и потребовалась трансплантация. Донором стал отец Егора. Сейчас он восстанавливается после операции. Самому Егору, чтобы орган прижился, нужны дорогие препараты.

«У нас лекарства очень много стоят. Одно — 56 тысяч, их надо 4-5 упаковок. Другое — 30 тысяч, нам их надо 200 дней пропить, две упаковки. И ещё пожизненно пить таблетки, каждая упаковка стоит 3 тысячи, на 25 дней хватает», — рассказывает мама Егора Екатерина Филюкова.

Бесплатно медикаменты не предоставляют. Всего на препараты нужны 415 071 рубль.