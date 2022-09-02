Папа двухлетнего Егора из Краснодарского края стал донором печени для сына. Но чтобы спасти жизнь ребёнка, нужно ещё больше 400 тыс. рублей
Вместе с Русфондом рассказываем историю мальчика Егора из Брюховецкого района, а также, как помочь мальчику
Двухлетний Егор — непоседа. Дома, в станице Батуринской, он постоянно бегает и прыгает. Но ещё недавно единственным пространством для игр была палата. Девять месяцев мальчик провёл в больнице.
Когда Егору исполнилось полгода, на его лице и голове появились язвы и раны. Врачи выписывали медикаменты от аллергии и часотки, пока однажды у ребёнка не пожелтела кожа. После этого ещё несколько месяцев лечили от гепатита и анемии, переводили в разные клиники.
А потом семья поехала на диагностику в Москву. Там, наконец, врачи поставили верный диагноз — гистиоцитоз. Это редкое злокачественное заболевание крови и имунной системы.
К двум годам малыш перенёс химиотерапию. Из-за курсов сильно пострадала печень и потребовалась трансплантация. Донором стал отец Егора. Сейчас он восстанавливается после операции. Самому Егору, чтобы орган прижился, нужны дорогие препараты.
«У нас лекарства очень много стоят. Одно — 56 тысяч, их надо 4-5 упаковок. Другое — 30 тысяч, нам их надо 200 дней пропить, две упаковки. И ещё пожизненно пить таблетки, каждая упаковка стоит 3 тысячи, на 25 дней хватает», — рассказывает мама Егора Екатерина Филюкова.
Бесплатно медикаменты не предоставляют. Всего на препараты нужны 415 071 рубль.
Как помочь Егору?
— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;
— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;
— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Егор Филюков);
— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Егора Филюкова);
— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Егора Филюкова;
— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Егор Филюков);
— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.
Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.