В Краснодаре при ремонте дороги повредили трубу. Больше 10 многоэтажек остались без воды
В Прикубанском округе Краснодара 14 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за повреждения трубы
В Краснодаре 1 сентября 14 многоэтажек по улицам Летчика Позднякова и Краеведа Соловьева остались без холодного водоснабжения.
Причиной стало повреждение полипропиленовой трубы подземного водопровода диаметром 225 мм. Ее задели при земляных работах на улице Кирилла Россинского, 13.
В ЕДДС Краснодара сообщили, что на месте работает аварийная бригада. Время завершения работ не уточнили.
Как писали Юга.ру, в конце июля из-за аварии без холодной воды остался центр Краснодара. Там протек подземный водопровод диаметром 100 мм.