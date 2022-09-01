В Краснодаре при ремонте дороги повредили трубу. Больше 10 многоэтажек остались без воды

В Прикубанском округе Краснодара 14 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за повреждения трубы

В Краснодаре 1 сентября 14 многоэтажек по улицам Летчика Позднякова и Краеведа Соловьева остались без холодного водоснабжения.

Причиной стало повреждение полипропиленовой трубы подземного водопровода диаметром 225 мм. Ее задели при земляных работах на улице Кирилла Россинского, 13.

В ЕДДС Краснодара сообщили, что на месте работает аварийная бригада. Время завершения работ не уточнили.

Как писали Юга.ру, в конце июля из-за аварии без холодной воды остался центр Краснодара. Там протек подземный водопровод диаметром 100 мм.