В Краснодаре при ремонте дороги повредили трубу. Больше 10 многоэтажек остались без воды

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Прикубанском округе Краснодара 14 многоквартирных домов остались без холодной воды из-за повреждения трубы

В Краснодаре 1 сентября 14 многоэтажек по улицам Летчика Позднякова и Краеведа Соловьева остались без холодного водоснабжения. 

Причиной стало повреждение полипропиленовой трубы подземного водопровода диаметром 225 мм. Ее задели при земляных работах на улице Кирилла Россинского, 13. 

В ЕДДС Краснодара сообщили, что на месте работает аварийная бригада. Время завершения работ не уточнили.

Как писали Юга.ру, в конце июля из-за аварии без холодной воды остался центр Краснодара. Там протек подземный водопровод диаметром 100 мм.

Аварии Водоснабжение Краснодар

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В Краснодаре при ремонте дороги повредили трубу. Больше 10 многоэтажек остались без воды
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