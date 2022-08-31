За сутки в Краснодарском крае в два раза выросло количество заболевших COVID-19

Согласно суточной статистике по выявленным заболевшим жителям Краснодарского края, месяц назад, 31 июля, в регионе было 311 новых заболевших. Затем началось понижение. 1 августа было 163 случая, 2 августа — 84. Ниже последней цифры статистика в августе уже не снижалась.

С 17 августа количество заболевших в сутки стало больше тысячи человек. В больницах края разворачивают дополнительные койки для больных COVID-19. Медики стали чаще фиксировать смерть тяжелых больных. С середины августа в сутки умирает по 2 человека. В Роспотребнадзоре края не видят причин для введения в регионе обязательного масочного режима. Входной контроль с измерением температуры остается только в детских образовательных учреждениях.

При этом в крае продолжает курсировать в основном «омикрон». У большинства больных он проходит легко и без последствий. Например, 31 августа из больниц выписали даже больше, чем заразилось. Более подробно статистику за август по всем регионам страны можно посмотреть на сайте стопкоронавирус.рф