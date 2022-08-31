Умер Михаил Горбачёв. Собрали исторические факты его визита в Краснодарский край

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Скриншот из видео Гостелерадиофонда
    © Скриншот из видео Гостелерадиофонда

Вечером 30 августа СМИ сообщили о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Легендарного советского политика, который получил Нобелевскую премию мира. Юга.ру собрали его главные политические высказывания во время визита в Краснодарский край

В сентябре 1986 года Горбачев приезжает на Кубань. Михаил Сергеевич был тогда в отпуске на Чёрном море и решил посетить с официальным визитом два главных агропромышленных края страны — Краснодарский и Ставропольский. Об этой поездке Государственное телевидение СССР снимает репортаж.

На видео Михаил Сергеевич со свитой стоит на главной площади Краснодара и общается с горожанами. Затем, уже в другой локации, разговаривает с фермерами Кубани. Много говорит о необходимой перестройке государственного аппарата. Из толпы его спрашивают: — «А как же будем перестраивать сознание людей?» 

Что говорит Горбачёв при общении с жителями Краснодара: 

  • «Одна из неотложных проблем — отсутствие демократии. Народ должен быть хозяином в своей стране. Всякий хозяин будет стараться, чтобы в его доме жилось по-человечески. Это самое главное».
  • «Надо жить по правде и по совести. Это трудно, но необходимо».  
  • «ЦК и правительство ничего не смогут сделать, если их политика не будет понята и поддержана людьми».
  • «Надо, чтобы все проблемы открыто и общенародно обсуждались».
  • «Перестройку будем начинать с партии. Она должна сбросить с себя все инертное и косное. Быть ближе к народу».

 

В книге краснодарского журналиста конца перестройки Светланы Шишковой-Шипуновой «Десять правителей Кубани» есть воспоминание о визите Горбачева на Кубань. 

«Все разговоры Михаил Сергеевич вёл сам, сам задавал людям вопросы, сам же на них отвечал, разъясняя смысл и цели перестройки. Раиса Максимовна стояла рядом, улыбалась, поддакивала. В роли «простых людей» выступали в первых рядах работники горкома и горисполкома, изображали полное согласие и поддержку. 

В 1986-1988 годах я работала в аппарате крайкома партии и хорошо помню, что Полозков (Иван Полозков первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС) нервничал, порой не понимал чего от него хочет Горбачёв, и не стеснялся при нас, своих подчиненных, высказываться критически в адрес генерального. Видно было, что он все больше в нем разочаровывается». 

В августе 1991 года в Москве произошел неудачный госпереворот против политики Горбачёва.

Михаил Сергеевич Горбачёв умер в Москве 30 августа 2022 года на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

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