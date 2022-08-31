Умер Михаил Горбачёв. Собрали исторические факты его визита в Краснодарский край

Вечером 30 августа СМИ сообщили о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Легендарного советского политика, который получил Нобелевскую премию мира. Юга.ру собрали его главные политические высказывания во время визита в Краснодарский край

В сентябре 1986 года Горбачев приезжает на Кубань. Михаил Сергеевич был тогда в отпуске на Чёрном море и решил посетить с официальным визитом два главных агропромышленных края страны — Краснодарский и Ставропольский. Об этой поездке Государственное телевидение СССР снимает репортаж.

На видео Михаил Сергеевич со свитой стоит на главной площади Краснодара и общается с горожанами. Затем, уже в другой локации, разговаривает с фермерами Кубани. Много говорит о необходимой перестройке государственного аппарата. Из толпы его спрашивают: — «А как же будем перестраивать сознание людей?»

Что говорит Горбачёв при общении с жителями Краснодара: