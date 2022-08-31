Умер Михаил Горбачёв. Собрали исторические факты его визита в Краснодарский край
Вечером 30 августа СМИ сообщили о смерти первого и единственного президента СССР Михаила Горбачёва. Легендарного советского политика, который получил Нобелевскую премию мира. Юга.ру собрали его главные политические высказывания во время визита в Краснодарский край
В сентябре 1986 года Горбачев приезжает на Кубань. Михаил Сергеевич был тогда в отпуске на Чёрном море и решил посетить с официальным визитом два главных агропромышленных края страны — Краснодарский и Ставропольский. Об этой поездке Государственное телевидение СССР снимает репортаж.
На видео Михаил Сергеевич со свитой стоит на главной площади Краснодара и общается с горожанами. Затем, уже в другой локации, разговаривает с фермерами Кубани. Много говорит о необходимой перестройке государственного аппарата. Из толпы его спрашивают: — «А как же будем перестраивать сознание людей?»
Что говорит Горбачёв при общении с жителями Краснодара:
- «Одна из неотложных проблем — отсутствие демократии. Народ должен быть хозяином в своей стране. Всякий хозяин будет стараться, чтобы в его доме жилось по-человечески. Это самое главное».
- «Надо жить по правде и по совести. Это трудно, но необходимо».
- «ЦК и правительство ничего не смогут сделать, если их политика не будет понята и поддержана людьми».
- «Надо, чтобы все проблемы открыто и общенародно обсуждались».
- «Перестройку будем начинать с партии. Она должна сбросить с себя все инертное и косное. Быть ближе к народу».
В книге краснодарского журналиста конца перестройки Светланы Шишковой-Шипуновой «Десять правителей Кубани» есть воспоминание о визите Горбачева на Кубань.
«Все разговоры Михаил Сергеевич вёл сам, сам задавал людям вопросы, сам же на них отвечал, разъясняя смысл и цели перестройки. Раиса Максимовна стояла рядом, улыбалась, поддакивала. В роли «простых людей» выступали в первых рядах работники горкома и горисполкома, изображали полное согласие и поддержку.
В 1986-1988 годах я работала в аппарате крайкома партии и хорошо помню, что Полозков (Иван Полозков первый секретарь Краснодарского крайкома КПСС) нервничал, порой не понимал чего от него хочет Горбачёв, и не стеснялся при нас, своих подчиненных, высказываться критически в адрес генерального. Видно было, что он все больше в нем разочаровывается».
В августе 1991 года в Москве произошел неудачный госпереворот против политики Горбачёва.
Михаил Сергеевич Горбачёв умер в Москве 30 августа 2022 года на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.