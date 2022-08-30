В Краснодаре изменят график работы 10 трамвайных маршрутов

В Краснодаре на пересечении улиц Ставропольской и Димитрова заменят рельсовое полотно. Из-за этого с 31 августа по 3 сентября трамвайные маршруты № 4, 5, 6, 7, 8, 20, 22 будут уходить в депо раньше. Также частично изменятся пути следования маршрутов № 6, 7 и 22.

31 августа и 1 сентября трамваи №4 проследуют из Комсомольского микрорайона в 22:27, от улицы Индустриальной — в 21:42. 2 сентября трамваи из Комсомольского микрорайона поедут в 22:09, от улицы Индустриальной — в 21:05. 3 сентября из Комсомольского микрорайона — в 21:39, от улицы Индустриальной — в 20:50.

Последние вагоны трамвайного маршрута №5 31 августа и 1 сентября отправятся от улицы Евдокии Бершанской в 21:30, от улицы Петра Метальникова — в 21:03. 2 сентября трамваи поедут от улицы Евдокии Бершанской в 21:30, от улицы Петра Метальникова — в 20:44. 3 сентября они проследуют от улицы Евдокии Бершанской в 21:29, от улицы Петра Метальникова — в 20:46.

Трамвай №8 31 августа и 1 сентября поедет от остановки «Хладокомбинат» в 22:48, от улицы Петра Метальникова — в 21:31. 2 сентября от остановки «Хладокомбинат» вагоны отправятся в 21:57, а от Петра Метальникова — в 20:51. 3 сентября от остановки «Хладокомбинат» — в 21:50, от улицы Петра Метальникова — в 21:04.

Трамвайный маршрут №20 вечером 2 сентября проследует от остановки «Хладокомбинат» в 21:51, от улицы Декабристов — в 21:25. 3 сентября от остановки «Хладокомбинат» — в 21:41, от улицы Декабристов — в 21:36.

Маршрут №22 31 августа и 1 сентября отправится от улицы Димитрова — в 21:38, а от улицы Петра Метальникова — в 22:02. 2 сентября они поедут от улицы Димитрова — в 21:38, от улицы Петра Метальникова — в 21:24. 3 сентября последние вагоны отправятся от улицы Димитрова — в 21:48, от улицы Петра Метальникова — в 21:26.

Затем от улицы Петра Метальникова вагоны проследуют до конечной остановки на улице Димитрова. Там они развернутся и будут заходить в Восточное депо по улице Титаровской.

Трамвайный маршрут №6 изменит схему движения только вечером 3 сентября. Последний вагон из Юбилейного микрорайона по улице Стасова отправится в 21:31. Следующий вагон из Юбилейного микрорайона поедет в 22:00 и проследует до конечной остановки на улице Димитрова по улице Титаровской, и вернётся в Западное трамвайное депо.

Трамваи №7 поменяют расписание 2-3 сентября. Последние вагоны будут уезжать от остановки на улице Димитрова по стандартному маршруту по улице Стасова. 2 сентября они будут отправляться в 22:14, а 3 сентября в 22:10. После 22:30 трамваи будут возвращаться в Западное депо по улице Титаровской.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за ремонта регулярно меняют схему движения трамвайных маршрутов. На прошлой неделе по другой схеме движения курсировали трамваи №2 и №4.