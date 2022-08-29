В Крымском районе из-за грозы отключили электричество

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В ночь на 29 августа в Крымском районе из-за непогоды произошло несколько энергоаварий

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем телеграм-канале, что в ночь на 29 августа из-за грозы произошло несколько энергоаварий. К утру специалистам удалось устранить несколько поломок, но без света все еще остаются некоторые населенные пункты.

«В Крымске электроэнергия полностью восстановлена, кроме улиц Тургенева, Советской и Кирова. Без света частично остаются села Киевское, Русское, Молдаванское, хутора Даманка, Армянский и станица Неберджаевская», — написал Лесь.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 27 августа произошло пять энергоаварий. Они вывели из строя 98 трансформаторов. Без света остались жители Центрального, Карасунского и Прикубанского округов. 

Крымский район Погода Энергетика

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