В Краснодаре три троллейбусных маршрута временно изменят расписание

Троллейбусы № 7, 12 и 20 в Краснодаре изменят время работы и будут уходить в депо раньше

В Краснодаре из-за ремонта дороги на улице Ставропольской по вечерам с 27 по 31 августа будут отключать контактную сеть. Поэтому троллейбусы № 7, 12 и 20 будут уходить в депо раньше.

27-28 августа последний рейс троллейбуса №7 будет отправляться от вокзала «Краснодар-1» в 21:29 и в 22:10 от аэропорта. 29-31 августа от вокзала последний троллейбус будет уезжать в 21:43, от аэропорта — в 22:15.

После 21:50 от железнодорожного вокзала троллейбусы №7 будут следовать в депо на улице Селезнева по Ставропольской. После этого, с 22:40 они поедут от вокзала в депо по улицам Октябрьской, Северной и Селезнева.

Последний рейсы троллейбуса №12 будут отправляться 27-28 августа от стадиона «Кубань» в 22:47 и от улицы Благоева в 22:28. С 29 по 31 августа от стадиона последний троллейбус будет уезжать в 21:32, а от улицы Благоева в 22:51.

Троллейбусы №20 после 22:40 поедут от вокзала в депо по улицам Октябрьской, Северной и Селезнева.

Юга.ру рассказывали, что на улице Ставропольской ремонтируют участок от от Вишняковой до Трамвайной. Протяженность отрезка составляет больше четырех километров.