В Анапе остановилось колесо обозрения. В кабинках в этот момент находились люди

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Вечером 26 августа в парке Анапы остановилось колесо обозрения

В пабликах Анапы вечером 26 августа очевидцы написали, что в одном из парков остановились колесо обозрения с пассажирами. На опубликованных кадрах видно, что люди спускаются с аттракциона по ступенькам. 

Пост увидели в полиции Анапы и начали проверку. В пресс-службе ОМВД города рассказали, что все произошло в парке «Джунгли» около 23:00. Там подтвердили, что в кабинках находились люди.

Колесо остановилось на пять минут из-за сбоя. После этого оно продолжило работать. В полицию о случившемся не сообщали.

Как писали Юга.ру, в июле в аквапарке Анапы «Золотой пляж» отдыхающие отравились хлором. В больницу попали 15 человек. 

Анапа Парки Происшествия

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