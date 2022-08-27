В Анапе остановилось колесо обозрения. В кабинках в этот момент находились люди
Вечером 26 августа в парке Анапы остановилось колесо обозрения
В пабликах Анапы вечером 26 августа очевидцы написали, что в одном из парков остановились колесо обозрения с пассажирами. На опубликованных кадрах видно, что люди спускаются с аттракциона по ступенькам.
Пост увидели в полиции Анапы и начали проверку. В пресс-службе ОМВД города рассказали, что все произошло в парке «Джунгли» около 23:00. Там подтвердили, что в кабинках находились люди.
Колесо остановилось на пять минут из-за сбоя. После этого оно продолжило работать. В полицию о случившемся не сообщали.
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