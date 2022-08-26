Под Краснодаром насмерть сбили 54-летнюю женщину

Краснодарский край

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  • © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay
    © Изображение Stefan Schweihofer с сайта Pixabay

На трассе Краснодар — Ейск 25 августа погиб пешеход

Вечером 25 августа в районе 20 км трассы Краснодар — Ейск произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний молодой человек на автомобиле «Хендай акцент» сбил 54-летнюю женщину.

В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что женщина переходила проезжую часть в неположенном месте перед близко двигающимся автомобилем. Также в ведомстве отметили, что на верхней одежде погибшей не было светоотражающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте.

Юга.ру неоднократно рассказывали о ДТП с пешеходами. Вечером 18 августа в Анапе насмерть сбили 6-летнюю девочку. Она шла за руку с родителями, вырвалась и выбежала на проезжую часть. За день до этого в Белореченском районе иномарка вылетела на обочину и сбила четырех пешеходов. 

ДТП Краснодар смерть

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Под Краснодаром насмерть сбили 54-летнюю женщину
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