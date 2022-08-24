В Сочи «Яндекс.Карты» стали показывать движение автобусов

В Сочи движение общественного транспорта теперь можно отслеживать в «Яндекс.Картах». Сервис начал показывать все 117 городских автобусных маршрутов.

На картах каждый автобус обозначен меткой с номером маршрута, которая отображает его реальное местоположение. Информация обновляется каждые 30 секунд. Чтобы увидеть автобусы, нужно включить режим «Транспорт». Это можно сделать в веб-версии «Яндекс.Карт» и в мобильном приложении. Кроме того, если нажать на иконку остановки на карте, можно узнать, какой транспорт и через сколько минут туда придёт.

Вот как это выглядит на карте: