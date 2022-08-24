В Краснодаре трамвайные маршруты №2 и №4 изменят схему движения

Трамвайные маршруты №2 и №4 в Краснодаре будут курсировать по другому маршруту

Вечером 24 и 25 августа в Краснодаре из-за ремонта трамвайные маршруты №2 и №4 изменят схему движения. Для трамвая №2 ограничения продлятся до 30 августа, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Последний рейс маршрута № 2 24 августа от конечной остановки на улице Декабристов отправится в 21:36. В 22:00 вагоны проследуют от Декабристов до Железнодорожного вокзала «Краснодар-1». С 25 августа трамвай №2 будет курсировать по трамвайному маршруту №1 от улицы Декабристов до ж/д вокзала «Краснодар-1».

Также пассажиры маршрутов № 1, № 2 и № 4 смогут бесплатно пересесть между маршрутами на остановке «Кооперативный рынок» в течении часа с момента покупки билета.

Как писали Юга.ру, в июле в Краснодаре из-за ремонта шесть трамвайных маршрутов меняли схему движения.