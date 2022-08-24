Абоненты билайн в Краснодарском крае и Адыгее смогут звонить и отправлять смс по Wi-Fi

В Краснодарском крае и Адыгее билайн запустил технологию, позволяющую абонентам звонить и отправлять смс по Wi-Fi

Билайн запустил на территории двух регионов технологию Voice over Wi-Fi (VoWiFi)*, которая позволяет совершать голосовые вызовы и отправлять смс даже там, где с трудом проходит сигнал сотовой связи. Например, в цокольных помещениях, на последних этажах зданий и в других местах, конструктивные особенности которых уменьшают качество сигнала. Кроме того, сервис позволит абонентам совершать звонки и отправлять смс по домашнему тарифу из любой точки РФ.

Технологию VoWiFi нужно активировать вручную в настройках телефона, включив функцию «Вызовы по Wi-Fi». Стоить такие вызовы будут как обычные голосовые в рамках тарифа абонента. Дополнительных платежей за подключение технологии нет.

«Для того, чтобы наши клиенты комфортно использовали сеть билайн, мы работаем в нескольких направлениях: строим и модернизируем базовые станции, расширяем зону покрытия, запускаем новые сервисы. В этом году заработал сервис VoLTE, благодаря которому абоненты могут одновременно говорить по телефону и использовать мобильный 4G интернет, и сейчас технология VoWiFi. Мы продолжим развивать сети 4G, технологии и сервисы в Краснодарском крае», — рассказал директор Краснодарского отделения билайн Максим Романько.

* VoWiFi действует при технической возможности подключения и наличии стабильного Wi-Fi-соединения с доступом в интернет. Качество услуги зависит от поставщика интернета. Услуга предоставляется в случае наличия актуальной информации о местоположении в сотовой сети. Проверяйте используемое оборудование на совместимость с услугой. В связи с особенностями технической реализации звонки на короткие номера и номера экстренных служб по сети Wi-Fi не поддерживаются. Такие звонки передаются по сотовой сети в том случае, если она доступна.