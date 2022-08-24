В Апшеронском районе спасатели и волонтеры вторые сутки ищут 85-летнего пенсионера

Еще 22 августа житель станицы Темнолесской Апшеронского района ушел из дома в лес и не вернулся. Мужчину ищут больше 100 человек

О том, что 85-летний пожилой мужчина пропал, сообщили его родственники. По их словам, он должен был пойти в лес по знакомому маршруту. Однако домой так и не вернулся. Спасатели краевого МЧС начали патрулировать лес в окрестностях станицы в понедельник вечером. Поиски расширили, пенсионера ищут в 20-километровой зоне, в том числе в 3-4 км от поселка Мезмай.

23 августа спасателям не удалось найти каких либо следов мужчины, поиски были прерваны. В 6:00 24 августа специалисты вновь отправились патрулировать лес.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, сейчас в поисковой операции принимают участие 105 человек, задействовано 20 единиц техники. Спасатели и волонтеры обследовали уже 17 кв. метров территории.

Юга.ру рассказывали, что в Сочи спасатели нашли туриста, блуждавшего в лесу двое суток. В момент спасения мужчина уже не мог передвигаться самостоятельно. А в конце июля в Апшеронском районе мать с 7 детьми пошли в лес и заблудились.