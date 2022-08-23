В магазинах «Магнит» по всей стране снова ввели масочный режим для сотрудников

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Медицинские маски © Фото Isaac Quesada, unsplash.com
    Медицинские маски © Фото Isaac Quesada, unsplash.com

С 23 августа в сети «Магнит» усилили антиковидные меры. Во всех магазинах в 67 регионах страны вернули обязательный масочный режим для сотрудников

На сайте торговой сети опубликован официальный пресс-релиз где сказано, что с 23 августа сотрудников всех магазинов и распределительных центров обязали пользоваться медицинскими масками на рабочих местах.

Компания не будет допускать к работе сотрудников с повышенной температурой. Сейчас в торговых залах усилены антиковидные меры. В магазинах регулярно дезинфицируют помещения, торговые тележки, кассы и другое оборудование. На кассах установлены специальные защитные экраны. При необходимости компания готова принять еще более суровые меры профилактики.

«Мы успешно прошли сложные волны пандемии в 2020 и 2021 годах, тогда рост заболеваемости среди персонала был на порядок ниже, чем в среднем по стране. Это позволило нам стабильно работать даже в условиях жесткого локдауна, обеспечивая высокий уровень сервиса. Сегодня на фоне усложняющейся эпидемиологической ситуации мы приняли решение заблаговременно усилить антиковидные меры и проявить заботу о наших покупателях и сотрудниках», — рассказал заместитель генерального директора, директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов.

Торговые точки «Магнита» расположены в 67 регионах России. Штат компании насчитывает около 360 тыс. человек, 295 тыс. — сотрудники магазинов.

23 августа администрация Краснодарского края рассказала, что с начала августа коечный фонд для больных коронавирусом на Кубани увеличили более чем в три раза. Из-за роста заболеваемости COVID-19 в регионе выросло число госпитализаций. 

Юга.ру писали, что в Роспотребнадзоре пока не видят причин вводить обязательный масочный режим в Краснодарском крае. При этом все рекомендации ведомства остаются в силе.   

«Магнит» Здоровье Коронавирус Медицина

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