В Краснодарском крае заболеваемость COVID-19 за месяц выросла в пять раз

Краснодарский край

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  • Тест на коронавирус © Фото Mufid Majnun, unsplash.com
    Тест на коронавирус © Фото Mufid Majnun, unsplash.com

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что в крае за четыре недели заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз. В Роспотребнадзоре заявили, что об ограничениях пока речь не идёт

В Краснодарском крае, несмотря на рост заболевших, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в 3 раза ниже, чем по стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-губернатор Анна Минькова по итогам совещания, посвященного эпидситуации.

«Мы остаемся настороже. Тем более, что за последние четыре недели заболеваемость в крае выросла почти в пять раз. К тому же, курортный сезон в разгаре, а контагиозность нового штамма гораздо выше, чем у «омикрона». Ситуация может развернуться непредсказуемо. Да, мы можем быстро перепрофилироваться и у нас есть корпус врачей, способных работать в экстремальных условиях. Но лучше постараться сохранить текущий плановый режим и своевременно прививаться», — написала заместитель главы региона.

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю корреспонденту Юга.ру сообщили, что пока об ограничениях речь не идёт. Масочный режим в регионе вводить не планируют. 

«Хотелось бы напомнить, что существуют рекомендации нашего ведомства носить защитную маску в местах массовых скоплений людей, особенно пожилым людям. Сейчас в крае остается фильтр входа в детских садах и будет в школах. Это когда детям при входе в учреждение измеряют температуру. Если родители находятся на территории, им тоже должны измерить температуру», — рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Согласно данным оперативного штаба края от 12 августа, за последние сутки COVID-19 зафиксировали у 826 человек. Самому младшему пациенту всего два месяца. Больше всего заболевших в Краснодаре — 244 человека, в Сочи — 128 человек, в Новороссийске — 74. Новых смертей от коронавируса за сутки не зафиксировали.

О новом штамме коронавируса сообщили сразу несколько крупных российских СМИ. Новый вариант вируса представляет собой гибрид штаммов «дельта» и «омикрон». Обнаружен в Санкт-Петербурге и Москве. В краевом Роспотребнадзоре подтвердили, что в Краснодарском крае нового штамма не выявлено. На Кубани по-прежнему курсирует «омикрон».

«У нас сейчас преобладают легкие формы заболевания. Не растёт летальность, нет загруженности коек в больницах. Тем не менее всем рекомендуем прививаться от коронавируса каждые полгода», — рассказала Ирина Воронкова. 

В Краснодарском крае сейчас работают 240 пунктов вакцинации. Они есть почти в каждой поликлинике. Посмотреть список прививочных кабинетов можно тут. Кроме того, в каждом муниципалитете по заявкам работают выездные бригады вакцинации для маломобильных граждан.

Ранее Юга.ру писали, что Роспотребнадзор в июне снял все коронавирусные ограничения на всей территории России. 

Анна Минькова Здоровье Коронавирус Роспотребнадзор

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