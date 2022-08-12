В Краснодарском крае заболеваемость COVID-19 за месяц выросла в пять раз

Вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что в крае за четыре недели заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз. В Роспотребнадзоре заявили, что об ограничениях пока речь не идёт

В Краснодарском крае, несмотря на рост заболевших, показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в 3 раза ниже, чем по стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщила вице-губернатор Анна Минькова по итогам совещания, посвященного эпидситуации.

«Мы остаемся настороже. Тем более, что за последние четыре недели заболеваемость в крае выросла почти в пять раз. К тому же, курортный сезон в разгаре, а контагиозность нового штамма гораздо выше, чем у «омикрона». Ситуация может развернуться непредсказуемо. Да, мы можем быстро перепрофилироваться и у нас есть корпус врачей, способных работать в экстремальных условиях. Но лучше постараться сохранить текущий плановый режим и своевременно прививаться», — написала заместитель главы региона.

В Роспотребнадзоре по Краснодарскому краю корреспонденту Юга.ру сообщили, что пока об ограничениях речь не идёт. Масочный режим в регионе вводить не планируют.

«Хотелось бы напомнить, что существуют рекомендации нашего ведомства носить защитную маску в местах массовых скоплений людей, особенно пожилым людям. Сейчас в крае остается фильтр входа в детских садах и будет в школах. Это когда детям при входе в учреждение измеряют температуру. Если родители находятся на территории, им тоже должны измерить температуру», — рассказала пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Ирина Воронкова.

Согласно данным оперативного штаба края от 12 августа, за последние сутки COVID-19 зафиксировали у 826 человек. Самому младшему пациенту всего два месяца. Больше всего заболевших в Краснодаре — 244 человека, в Сочи — 128 человек, в Новороссийске — 74. Новых смертей от коронавируса за сутки не зафиксировали.