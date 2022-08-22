В Сочи прохожий заступился за девушку и убил ее молодого человека

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На набережной Сочи парень ударил девушку. Другой молодой человек заступился за нее и убил обидчика

Случившееся на одном из сочинских пляжей попало на камеру видеонаблюдения. Ролик разместили в соцсетях 22 августа. На нем видно конфликт парня и девушки. Он силой притянул ее к лавочке, толкнул и пытался ударить, но девушка сопротивлялась. Затем девушке удалось уйти.

После этого к парню подошел другой молодой человек и ударил его. Мужчина упал на тротуар и не двигался.  По данным из соцсетей, его пытались привести в сознание, вызвали полицию и скорую. Позже он скончался в больнице.

В пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что инцидент произошел на пляже «Фрегат» в ночь на 13 августа. 19-летний пьяный прохожий увидел конфликт пары. Когда все закончилось и девушка ушла — решил вмешаться. Он ударил мужчину кулаком в лицо, от чего тот упал и потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Мужчину доставили в больницу. На следующий день он умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы. Ему было 46 лет.

На 19-летного сочинца возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 11 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности). Он находится под стражей. Назначено проведение экспертиз, расследование продолжается.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре во дворе многоэтажки парень избил девушку. За нее пытались заступиться прохожие, но она все равно пострадала и попала в больницу. 

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