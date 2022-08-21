В Армавире 50 пожарных тушили большой склад
Утром 21 августа в Армавире сгорел крупный склад
Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что 5:19 21 августа диспетчер Армавирского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании улице Воровского. Он направил туда подразделения гарнизона.
В 5:29 первые пожарные, прибывшие к месту вызова, установили, что горит складское помещение на площади 600 кв. метров. Пожару присвоили ранг 2.
В Евпатории сработала система ПВО:
Через полчаса пожар удалось локализовать, к 6:32 — остановить открытое горение. К 6:47 пожар потушили полностью.
В тушении участвовали 50 человек личного состава МЧС России и 10 единиц техники.
Как сообщали Юга.ру, 1 августа в Краснодаре на улице Сормовской горел бизнес-центр, из него эвакуировали сотрудников. 14 августа в Хостинском районе Сочи загорелось джаз-кафе. Спасатели эвакуировали из здания пятерых человек.