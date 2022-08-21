В Армавире 50 пожарных тушили большой склад

Утром 21 августа в Армавире сгорел крупный склад

Пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказала, что 5:19 21 августа диспетчер Армавирского пожарно-спасательного гарнизона получил сообщение о возгорании улице Воровского. Он направил туда подразделения гарнизона. В 5:29 первые пожарные, прибывшие к месту вызова, установили, что горит складское помещение на площади 600 кв. метров. Пожару присвоили ранг 2.

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Через полчаса пожар удалось локализовать, к 6:32 — остановить открытое горение. К 6:47 пожар потушили полностью. В тушении участвовали 50 человек личного состава МЧС России и 10 единиц техники.