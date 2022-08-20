В Краснодаре детям расскажут, как сделать из мусора самокат, а ещё покажут путь зубной щётки в процессе переработки. Экскурсия пройдёт в Экоцентре
Мероприятие пройдёт в воскресенье, 21 августа
Завтра, 21 августа, в 10:30 в краснодарском Экоцентре детям расскажут о мусоре. Экускурсию проведет профессиональный экоспикер Евгения Слинкина. В игровой форме, через загадки и задания, она расскажет:
— почему мусор на свалке — это плохо;
— что можно сделать, чтобы туда попадало меньше мусора;
— зачем нужна переработка;
— как превратить отходы в ценные ресурсы и сделать из них футболки, велосипеды и самокаты;
— что может делать ребёнок уже сейчас, чтобы помочь природе.
Организаторы обещают, что дети узнают, какой путь проходят бутылка и зубная щётка в процессе переработки, а также увидят все её этапы.
Мероприятие будет идти один час, записаться можно через телеграм-канал Экоцентра.
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