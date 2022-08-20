Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд

Краснодарский край

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  • Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Скорая помощь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани выявили почти 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

Сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае выявили 1413 случаев заражения коронавирусом. Ещё 4 дня назад болезнь диагностировали только у 368 кубанцев.

Больше всего заболевших в Краснодаре — 572 человека. На втором месте Сочи — 168 пациентов. На третьем — Новороссийск: там заразился 101 человек.

Среди выявленных сегодня случаев, 72 заболевших — дети. Госпитализировали за последние сутки 97 человек. Новых смертельных исходов — два.

В больницах Кубани с диагнозом COVID-19 остаются 540 пациентов.

  • Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае © Скриншот https://yandex.ru/covid19/stat
    Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае © Скриншот https://yandex.ru/covid19/stat

Ранее вице-губернатор Анна Минькова рассказала, что в крае за четыре недели заболеваемость COVID-19 выросла в пять раз. В Роспотребнадзоре заявили, что об ограничениях речь пока не идёт.

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