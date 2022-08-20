Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае резко выросла. Сегодня очередной рекорд

На Кубани выявили почти 1,5 тысячи случаев заражения COVID-19

Сегодня, 20 августа, в Краснодарском крае выявили 1413 случаев заражения коронавирусом. Ещё 4 дня назад болезнь диагностировали только у 368 кубанцев.

Больше всего заболевших в Краснодаре — 572 человека. На втором месте Сочи — 168 пациентов. На третьем — Новороссийск: там заразился 101 человек.

Среди выявленных сегодня случаев, 72 заболевших — дети. Госпитализировали за последние сутки 97 человек. Новых смертельных исходов — два.

В больницах Кубани с диагнозом COVID-19 остаются 540 пациентов.