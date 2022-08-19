В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль
Вечером 18 августа в станице Благовещенской иномарка насмерть сбила 6-летнего ребенка
ДТП произошло на улице Прибрежной в станице Благовещенской. По предварительным данным, 6-летняя девочка шла за руку с родителями, неожиданно вырвалась и выбежала на проезжую часть. Там ее сбила 33-летняя водительнтца автомобиля Kia Rio.
В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.
В ГИБДД отметили, что 18 августа по краю зафиксировали 17 ДТП. Кроме того, произошло пять наездов на пешеходов. Двое из них погибли, трое — травмированы. Предварительно, три случая произошли по вине пешеходов.
Как писали Юга.ру, 17 августа в Белореченском районе иномарка вылетела на обочину и сбила четырех пешеходов. В результате ДТП погиб семимесячный ребенок. Еще одна авария с пешеходом произошла 11 августа в Краснодаре на трассе М-4 «Дон». Там иномарка сбила пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.