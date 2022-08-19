В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

ДТП произошло на улице Прибрежной в станице Благовещенской. По предварительным данным, 6-летняя девочка шла за руку с родителями, неожиданно вырвалась и выбежала на проезжую часть. Там ее сбила 33-летняя водительнтца автомобиля Kia Rio.

В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.