В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 18 августа в станице Благовещенской иномарка насмерть сбила 6-летнего ребенка

ДТП произошло на улице Прибрежной в станице Благовещенской. По предварительным данным, 6-летняя девочка шла за руку с родителями, неожиданно вырвалась и выбежала на проезжую часть. Там ее сбила 33-летняя водительнтца автомобиля Kia Rio.

В пресс-службе краевого ГИБДД сообщили, что ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

В ГИБДД отметили, что 18 августа по краю зафиксировали 17 ДТП. Кроме того, произошло пять наездов на пешеходов. Двое из них погибли, трое — травмированы. Предварительно, три случая произошли по вине пешеходов.

Как писали Юга.ру, 17 августа в Белореченском районе иномарка вылетела на обочину и сбила четырех пешеходов. В результате ДТП погиб семимесячный ребенок. Еще одна авария с пешеходом произошла 11 августа в Краснодаре на трассе М-4 «Дон». Там иномарка сбила пожилого мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте.

Анапа Дети ДТП смерть

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В станице под Анапой девочка выбежала на проезжую часть и ее насмерть сбил автомобиль

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