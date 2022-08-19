62% жилья в России ввели в эксплуатацию индивидуальные застройщики — Минстрой РФ

Минстрой России подвел итоги работы строительной отрасли за первые 6 месяцев 2022 года на фоне изменившихся макроэкономических условий

В ведомстве зафиксировали падение ввода в эксплуатацию многоквартирного жилья и рекорд в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

В I полугодии 2022 года объем введённого в эксплуатацию многоквартирного жилья составил 19.7 млн кв. метров — это на 22% больше, чем в первом полугодии прошлого года. 39,2 млн кв. метров ввели индивидуальные застройщики — это 62% от всего жилья в стране.

Активно развивается долевое строительство: по данным на 1 июля по схеме с использованием эскроу-счетов построили 30,5 млн кв. метров жилья. Еще 97,5 млн кв. метров находится в стадии строительства. 54 тыс. граждан, ранее пострадавших от недобросовестных застройщиков, смогли восстановить свои права.

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В I полугодии 2022 года выдали разрешения на строительство 22,5 млн кв. м жилья — это на 21% больше, чем годом ранее. Особое внимание уделяется господдержке застройщиков — субсидированию ставок по кредитам, льготной ипотеке, сокращению количества требований и обязательных процедур. Из перечня согласований при строительстве удалось убрать почти 300 действий, что на треть сократило сроки инвестиционного и строительного циклов.

Серьезным вызовом для отрасли стали санкции, но проблема импортозамещения строительных материалов активно решается: на июль 2022 года для 740 из 944 наименований заменили аналогами — отечественными или ввозимыми из дружественных стран. Сложнее с программным обеспечением: по прогнозам Минстроя, переход на российское ПО в сфере градостроительства займет от 3 до 5 лет.

Тем не менее, Минстрой России продолжает работать над цифровизацией отрасли, в частности, над созданием информационной системы управления строительными проектами объектов капитального строительства. Это позволит перевести до 80% документов в машиночитаемую информационную модель и усилить контроль за целевым расходованием средств на проектирование и строительство.

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