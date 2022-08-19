В Краснодаре армянская община открыла памятник Айвазовскому

Краснодарский край

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  • Памятник Айвазовскому © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру
    Памятник Айвазовскому © Фото Тимура Рыжкова, Юга.ру

19 августа в Краснодаре открыли памятник живописцу Ивану Айвазовскому

Ростовую скульптуру с постаментом общей высотой около 5 м установили на пересечении улиц Ставропольской и Старокубанской. Постамент изображает волну и парусник, над которым парят чайки. Архитектор памятника — Андрей Шипунов, скульптор — Константин Филиппов. В 2021-м в Новороссийске они сделали памятник участнику Второй мировой войны Цезарю Куникову.

Памятник Айвазовскому открыли к 205-летию художника. По словам очевидца, открытие посетило около 150 человек, вокруг памятника расставили баннеры с репродукциями картин Айвазовского. Создание и установку памятника спонсировала Армянская национально-культурная автономия Краснодарского края.

Иван Айвазовский родился в армянской купеческой семье Айвазян. Родился в Феодосии, жил и работал в Крыму. Он прославился маринами — морскими пейзажами, которые составляют больше половины его произведений. Среди самых известных — «Девятый вал», «Шторм на пляже», «Корабль у скал Гибралтара» и «Неаполитанский залив».

Как сообщали Юга.ру, в марте Краснодарский музей имени Коваленко провел фондовую выставку «Бегущие по волнам», центром которой стали шесть работ Айвазовского.

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