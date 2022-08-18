У краснодарца умерла мать, а потом он оформил кредит в приложении на её телефоне

На краснодарца возбудили уголовное дело за мошенничество. Он оформил кредит на покойную мать

В полицию Краснодара обратился сотрудник финансового учреждения и сообщил о мошенничестве. Он сказал, что клиент организации оформил кредит и не выплачивает его.

В ходе проверки выяснилось, что женщина, на которую оформлен кредит, мертва. Ее 33-летний сын взял деньги в долг у банка с помощью мобильного приложения. Он получил 585 тыс. рублей и потратил.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.

Как писали Юга.ру, в 2021 году уголовное дело завели на 54-летнюю жительницу Ленинградского района. Она предоставила подложные документы об инвалидности второй группы и получила более 420 тыс. рублей выплат.