В Краснодаре трое парней знакомились с людьми ЛГБТ и вымогали у них деньги

Трое жителей Кубани и Адыгеи искали на сайтах знакомств людей ЛГБТ и требовали с них деньги

О вымогательстве сообщил в полицию местный житель Краснодара. Он рассказал, что вел интимную переписку на сайте знакомств, а затем договорился о встрече в квартире по улице Фадеева. В подъезде многоэтажки к нему подошли двое парней, стали снимать на камеру и обвинять в развращении малолетних.

После этого его попросили передать 300 тыс. рублей за неразглашение интимных сведений. Потерпевший согласился, пошел вместе с вымогателями в банк и снял нужную сумму.

В ГУ МВД по Краснодарскому краю рассказали, что подозреваемых задержали. Ими оказались трое 22-летних жителей Адыгеи и Белоглинского района. Они регистрировались на сайтах знакомств, целенаправленно искали людей нетрадиционной ориентации, назначили встречи, а после вымогали деньги. Кроме того, установлен еще один эпизод вымогательства, где они заставили отдать потерпевшего 150 тыс. рублей.

На троих парней завели уголовное дело по ч. 2 с. 163 УК РФ (вымогательство). Теперь им грозит наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас они находятся под стражей.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске трое местных жителей делали закладки из порошка, якобы содержащего наркотические вещества, и писали в интернете, что их можно забрать бесплатно. Когда люди приходили на место и пытались достать наркотик, появлялись молодые люди и представлялись сотрудниками полиции. За избежание уголовного наказания они предлагали заплатить им.