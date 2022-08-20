Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство

Краснодарский край

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  • Рома Морозов © Фото из архива семьи
    Рома Морозов © Фото из архива семьи

Русфонд собирает 253 913 рублей на лечение малыша

На второй день после рождения дыхание Ромы резко прервалось, а руки и ноги малыша вытянулись в струнку. Это был первый судорожный приступ, потом они стали происходить до 20 раз за сутки.

Ребенку поставили диагноз «эпилептическая энцефалопатия». Причина: врождённое поражение головного мозга. И начали лечить. Но подобранные препараты не помогали. В итоге Краснодарские врачи перевели Рому с мамой в московскую клинику, там назначили новую схему и приступы стали реже.

Сейчас мальчику 2 месяца, у него хороший аппетит, внимательный взгляд и счастливая улыбка. Рома учится удерживать голову, когда лежит на животе, реагирует на голос и прибаляет в весе. Чтобы малыш и дальше развивался нормально, важно полностью избавиться от приступов. Но московские медики говорят, что стандартные схемы лечения неэффективны.

«Единственным спасением для него [Ромы] является препарат вигабатрин (кигабек), необходимый ребенку для постоянного приема по жизненным показаниям», — говорит заместитель главного врача Детской городской поликлиники №6 (Краснодар) Сабина Алиева.

Этот препарат применяют для лечения эпилепсии во всём мире. Но в России он не зарегистрирован. При этом, ввозить и применять лекарство на территории страны можно.

Чтобы купить и доставить пртивоэпилептическое средство нужно 253 913 рублей.

Как помочь Роме?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Рома Морозов);

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Морозова);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Ромы Морозова;

— перечислить средства с помощью платежной системы «Яндекс.Деньги», электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Рома Морозов);

— оплатить в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Обо всех способах оказать помощь и другим подопечным «Русфонда» читайте здесь.

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