Двухмесячному Роме Морозову из Краснодара нужен препарат, который не зарегистрирован в России. Вы можете помочь купить лекарство

На второй день после рождения дыхание Ромы резко прервалось, а руки и ноги малыша вытянулись в струнку. Это был первый судорожный приступ, потом они стали происходить до 20 раз за сутки.

Ребенку поставили диагноз «эпилептическая энцефалопатия». Причина: врождённое поражение головного мозга. И начали лечить. Но подобранные препараты не помогали. В итоге Краснодарские врачи перевели Рому с мамой в московскую клинику, там назначили новую схему и приступы стали реже.

Сейчас мальчику 2 месяца, у него хороший аппетит, внимательный взгляд и счастливая улыбка. Рома учится удерживать голову, когда лежит на животе, реагирует на голос и прибаляет в весе. Чтобы малыш и дальше развивался нормально, важно полностью избавиться от приступов. Но московские медики говорят, что стандартные схемы лечения неэффективны.

«Единственным спасением для него [Ромы] является препарат вигабатрин (кигабек), необходимый ребенку для постоянного приема по жизненным показаниям», — говорит заместитель главного врача Детской городской поликлиники №6 (Краснодар) Сабина Алиева.

Этот препарат применяют для лечения эпилепсии во всём мире. Но в России он не зарегистрирован. При этом, ввозить и применять лекарство на территории страны можно.

Чтобы купить и доставить пртивоэпилептическое средство нужно 253 913 рублей.