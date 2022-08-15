В Новороссийске полиция устанавливает личность утонувшей женщины

Краснодарский край

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  • Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com
    Сочинский пляж © Фото Ula Ulachka, freepik.com

В районе морвокзала Новороссийска утонула женщина. Полиция устанавливает ее личность

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД на транспорте по ЮФО, о смерти женщины сообщили 14 августа. Ее тело нашли на пляже возле морского вокзала в районе первого мола.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Сейчас полицейские устанавливают личность погибшей и все обстоятельства случившегося. 

На вид погибшей было 60-65 лет, рост 162 см, среднего телосложения. Волосы короткие, темные, с сединой. На берегу обнаружили вещи — темно-синее платье с цветочным принтом и полотенце в полоску. На трупе был раздельный купальник и пляжная обувь розового цвета. Татуировок и шрамов нет.

Всех, кому что-либо известно о личности погибшей, сотрудники транспортной полиции просят обратиться по телефонам: 8(8617) 27-74-27, 8(8617) 60-29-44, 8(8617) 60-48-55, сообщает пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте.

Как писали Юга.ру, в районе Юбилейного микрорайона Краснодара в начале августа нашли тело женщины в реке. В конце июля тело женщины обнаружили на пляже Геленджика. О точной причине смерти не сообщили.

Новороссийск смерть Черное море

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