В Туапсинском районе у мужчины арестовали BMW X6 в счёт долга в 371 тыс. рублей

Краснодарский край

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  • Деньги © Фото с сайта pixabay.com
    Деньги © Фото с сайта pixabay.com

У жителя Туапсинского района арестовали автомобиль BMW X6 стоимостью несколько миллионов рублей за долги по штрафам ГИБДД. Задолженность составила 371 тыс. рублей

15 августа пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю сообщила, что специалисты ведомства арестовали элитный внедорожник у жителя Туапсинского района. Мужчина множество раз нарушал правила движения.

«Автомобиль слишком часто попадал в объективы камер дорожной видеофиксации. О добровольной оплате накопленных штрафов речь не шла. Безответственная позиция автовладельца привела к закономерному результату», — рассказали в пресс-службе.

Судебные приставы Туапсинского районного отделения ГУ ФССП России по краю с помощью специального аппарата обнаружили в потоке автомобилей штрафника. Остановили его и сразу же на месте составили акт описи и ареста внедорожника BMW X6. Автомобиль уже практически изъяли, когда мужчина на месте оплатил всю задолженность по штрафам.

О подобных случаях Юга.ру писали ранее. Житель Краснодара задолжал 224 тыс. рублей штрафов ГИБДД. Его машину арестовали в Анапе. 

Автомобили ГИБДД Судебные приставы Туапсинский район

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