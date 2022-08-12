В Краснодаре наградили лучших строителей Кубани

11 августа в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. По традиции его отмечают во второе воскресенье августа

Сейчас в строительной отрасли Краснодарского края работают более 230 тыс. человек — 8,9% от общего числа занятых в региональной экономике — и функционируют почти 8 тыс. профильных предприятий, в том числе 147 крупных и средних. За последние пять лет в отрасль привлечено 68,3 млрд рублей бюджетных средств. И сегодня, несмотря на все имеющиеся сложности, в её развитии наблюдается положительная динамика.

Краевые награды лучшим представителям профессии вручили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.

© Фото предоставлено пресс-службой ЗСК

© Фото предоставлено пресс-службой ЗСК

Руководитель регионального парламента поблагодарил отраслевиков за самоотверженный труд, подчеркнув, что именно они позволяют краю добиваться новых строительных рекордов.

«Сегодня отрасль на Кубани как никогда на подъеме. Меняется облик наших городов и станиц. Мы занимаем третье место в рейтинге по объемам ввода жилья в стране, одни из первых по количеству новых школ. За последние 6 лет их возведено 60. Сейчас строится еще 17. Таких темпов в регионе не было 30 лет. Слова особой признательности хочу выразить ветеранам отрасли. Именно они заложили надежный фундамент для сегодняшних успехов», — обратился Юрий Бурлачко к сидящим в зале.

Официальную часть мероприятия завершила церемония награждения. Наиболее отличившимся работникам отрасли вручили почетные грамоты администрации Краснодарского края и ЗСК, а также благодарности губернатора Кубани и благодарственные письма ЗСК. Лучшие специалисты получили звания «Почетный строитель Краснодарского края» и медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».