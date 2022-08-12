В Краснодаре наградили лучших строителей Кубани
11 августа в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню строителя. По традиции его отмечают во второе воскресенье августа
Сейчас в строительной отрасли Краснодарского края работают более 230 тыс. человек — 8,9% от общего числа занятых в региональной экономике — и функционируют почти 8 тыс. профильных предприятий, в том числе 147 крупных и средних. За последние пять лет в отрасль привлечено 68,3 млрд рублей бюджетных средств. И сегодня, несмотря на все имеющиеся сложности, в её развитии наблюдается положительная динамика.
Краевые награды лучшим представителям профессии вручили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) Юрий Бурлачко.
Читайте также:
Руководитель регионального парламента поблагодарил отраслевиков за самоотверженный труд, подчеркнув, что именно они позволяют краю добиваться новых строительных рекордов.
«Сегодня отрасль на Кубани как никогда на подъеме. Меняется облик наших городов и станиц. Мы занимаем третье место в рейтинге по объемам ввода жилья в стране, одни из первых по количеству новых школ. За последние 6 лет их возведено 60. Сейчас строится еще 17. Таких темпов в регионе не было 30 лет. Слова особой признательности хочу выразить ветеранам отрасли. Именно они заложили надежный фундамент для сегодняшних успехов», — обратился Юрий Бурлачко к сидящим в зале.
Читайте также:
Официальную часть мероприятия завершила церемония награждения. Наиболее отличившимся работникам отрасли вручили почетные грамоты администрации Краснодарского края и ЗСК, а также благодарности губернатора Кубани и благодарственные письма ЗСК. Лучшие специалисты получили звания «Почетный строитель Краснодарского края» и медали «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края».
Ранее Юга.ру писали, в ЗСК обсудили эффективность использования земель, которые находятся в краевой собственности.