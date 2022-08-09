В районе Анапы грузовик столкнулся с локомотивом. Есть погибший

Вечером 8 августа в поселке Виноградном большегруз врезался в локомотив

ДТП произошло 8 августа около 18:15 на железнодорожном переезде между станциями Гостагаевской и Юровской в районе поселка Виноградного. Водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в локомотив.

Машинист экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось. В результате водитель автомобиля погиб на месте, сообщили в пресс-службе мэрии Анапы.

Из-за ДТП на час задержался пассажирский поезд Анапа — Минск. На место пришлось направить дополнительный локомотив из Анапы. В 19:40 движение восстановили.

Как писали Юга.ру, в конце июля в станице Старокорсунской легковой автомобиль попал под поезд. Водитель выехал на пути при запрещающем сигнале, машинист затормозил, но избежать ДТП не удалось. Водитель автомобиля пострадал.